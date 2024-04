Pedemontana, schianto nella notte in galleria: auto prende fuoco

Ennesima domenica all'insegna degli incidenti sulle strade della Marca: nella notte appena trascorsa, poco prima delle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta all'altezza del chilometro 86+400, direzione Ovest, nel territorio comunale di Volpago del Montello.

Un'auto con a bordo quattro persone era finita contro il muro della galleria. Violentissimo l'impatto: il mezzo ha preso fuoco poco dopo, venendo distrutto dalle fiamme. Fortunatamente le quattro persone a bordo sono riuscite a scendere dal veicolo prima che divampasse il rogo. I vigili del fuoco arrivati da Treviso, hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente distrutta. Le quattro persone sono state assistite dai sanitari del 118. Sul posto la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

L'altro incidente

Sempre domenica 14 aprile, poco dopo le 8 di mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valcavasia a Cavaso del Tomba per un’auto finita rovesciata dopo essere uscita di strada: le due persone all'interno del veicolo sono rimaste ferite in maniera non grave.

I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Asolo, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale a Castelfranco Veneto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.