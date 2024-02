Sequestrata in casa dal compagno armato, i vicini: «Ce lo siamo visto sulle scale»

Il litigio tra moglie e marito, degenerato in un sequestro di persona durato tutta la notte ha lasciato scossi e turbati i residenti di via Gorizia a Preganziol. Poco dopo le dieci di sera decine di pattuglie sono arrivate sul posto, impedendo ai cittadini di muoversi.

«Il parcheggio si è riempito di auto dei carabinieri in pochi attimi - racconta un residente -. Io stavo per accompagnare a casa un'amica quando le forze dell'ordine ci hanno bloccato e ci hanno detto che dovevamo rimanere barricati in casa lontani dalle finestre. Alle 2.30 di notte la mia amica è stata scortata a casa dai militari. Questa mattina ho visto i militari scendere per le scale con una persona incappucciata. Erano circa le 7.15. Abbiamo avuto molta paura». «I carabinieri non facevano passare nessuno - aggiunge un altro residente -. Tutti gli accessi sono rimasti bloccati fino alle 3 di notte, mi sembra che episodi simili stiano succedendo ormai ogni giorno. Questa violenza è diventata insopportabile e, secondo me, prima del Covid, tutti questi fatti di violenza non accadevano così spesso. Siamo preoccupati».