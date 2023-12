«Confuso e stanco»: il killer di Vanessa resta in silenzio di fronte al giudice

Convalidato dal Gip Carlo Colombo il fermo per omicidio di Fandaj Bujar, il 41enne kosovaro arrestato martedì sera per il delitto di Spineda di Riese Pio X. L'imprenditore, assistito dalle avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli, non ha risposto alle domande del pubblico ministero Michele Permunian. Venerdì l'autopsia sulla salma della 26enne

È stato convalidato il fermo per omicidio, con varie aggravanti formulate dagli inquirenti tra cui quella della premeditazione, di Fandaj Bujar, l'artigiano 41enne, titolare di una ditta di tinteggiature che nella tarda mattinata di martedì 19 dicembre ha trucidato con sette coltellate Vanessa Ballan, 26 anni, nella sua abitazione di Spineda di Riese Pio X. Bujar, assistito dalle avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bisoli, è comparso in mattinata di fronte al gip Carlo Colombo e al pubblico ministero Michele Permunian, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le sue legali l'hanno descritto come stanco e confuso. L'autopsia sul corpo di Vanessa e sul feto che portava in grembo si svolgerà domani.

Il commento

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, commenta così la vicenda: «Le leggi funzionano se vengono applicate. Il procuratore di Treviso è stato chiaro: qualcuno ha sottovalutato il caso. Ritengo doveroso sapere se ciò è accaduto e perché. Per questo chiederò al Ministro di provvedere agli accertamenti necessari, attraverso gli uffici competenti».