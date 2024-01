Auto in sosta vandalizzate, il sindaco a Sant'Antonino: «Metteremo le telecamere»

Il sindaco Mario Conte ha incontrato venerdì pomeriggio, 12 gennaio, insieme al comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, un gruppo di cittadini del quartiere di Sant’Antonino dopo il danneggiamento alle auto in sosta scoperto martedì 10 gennaio.

L'incontro, avvenuto in un clima costruttivo fra piazza del Mozzato e piazzetta Morosini, è stata l’occasione per illustrare il progetto relativo alle nuove telecamere di videosorveglianza che verranno installate entro pochissimi mesi nelle due piazze (Mozzato e Morosini) e in via Sant’Antonino. «Ho voluto incontrare il comitato dei cittadini per spiegare che l’ultimo passaggio della riqualificazione del quadrante e di piazza Morosini era l’installazione delle telecamere, preceduto purtroppo da questo fatto spiacevole - le parole del sindaco Conte -. Sono venuto a rassicurarli e a ringraziarli perché, nonostante il comprensibile rammarico, hanno dimostrato grande disponibilità e collaborazione». I cittadini hanno dimostrato inoltre soddisfazione per l’inserimento della nuova rotonda all’incrocio fra Strada del Mozzato e via Zermanese e per il cantiere per la messa in sicurezza della nuova pista ciclabile in strada del Mozzato.