Rissa in stazione, quattro denunciati. Conte: «Forze dell'ordine presenti»

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Treviso quattro degli almeno sei partecipanti alla violenta rissa scoppiata domenica pomeriggio, 30 luglio, pare per futili motivi nel sottopasso della stazione ferroviaria di Treviso. Le pattuglie dell'Arma, intervenute immediatamente per calmare gli animi e mettere fine alla zuffa, hanno infatti dato un nome a quattro trentenni di origini nigeriane, tutti regolari sul territorio nazionale ma con precedenti di polizia, per i quali scatterà una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Gli stessi non hanno fatto ricorso a cure mediche. Indagini in corso per risalire alle motivazioni alla base dell'episodio e all'identità degli altri contendenti che si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Intanto continua il presidio fisso delle forze dell'ordine in piazza Borsa. E' uno dei provvedimenti decisi dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì scorso che aveva anche deciso un intensificarsi dei daspo urbani nei confronti delle persone che si rendano protagonisti di gesti di violenza o legati alla microcriminalità. I primi daspo sarebbero già in arrivo e sono al vaglio del Questore, Manuela De Bernardin Stadoan. Intanto il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha fatto un plauso alle forze dell'ordine. «Mi piace evidenziare che c'è stata una piccola rissa e sono subito intervenute le forze dell'ordine che hanno fermato, identificato e portato via i responsabili, segno evidente che ci sono» ha detto il sindaco «c'è un presidio che all'occorenza interviene, così come succede in altri quadranti della città, così come avviene in altre città d'Italia perchè vorrei anche evidenziare che la quantità di questi episodi è comunque gestibile: con questo non voglio minimizzare il problema ma c'è da dire però che in altre città la situazione è più preoccupante e drammatica».