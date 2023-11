Vigile del fuoco disperso in Alpago: barca con sonar da Roma per le ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso due giorni fa dopo essere scivolato accidentalmente nel canale Tesa Vecchio a Puos D’Alpago. Al lavoro, sabato 4 novembre, più di 40 vigili del fuoco con squadre a terra, soccorritori fluviali, soccorritori acquatici con moto d’acqua, sommozzatori e nucleo del Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), oltre l’elicottero del reparto volo di Venezia.

Due le imbarcazioni, tra cui una proveniente da Roma dotata di sonar Didson ad alta definizione, impegnate per le ricerche nei fondali del lago oltre a un gommone a supporto per le ricerche di superficie e perlustrazione nella acque del lago di Santa Croce. Al momento, purtroppo, non è ancora stata trovata traccia del pompiere disperso.