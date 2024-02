Banana Bread: come preparare il delizioso Pane alla Banana

Il 23 febbraio si celebra il Banana Bread Day, una giornata in cui gli appassionati di cucina e i golosi sperimentano ricette tradizionali e innovative. Una delle più apprezzate e perfette per l'occasione è senza dubbio il Banana Bread, un dolce semplice ma delizioso che conquista grandi e piccini.

Il Banana Bread, o pane di banane, è un dolce molto popolare negli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo. Si tratta di un tipo di pane dolce preparato con banane schiacciate. È un perfetto abbinamento di frutta e pane, molto diffuso nei paesi anglosassoni, tanto da avere una giornata nazionale a lui dedicata, il 23 febbraio. Si tratta di una sorta di plumcake, facilissimo da preparare, perfetto per la colazione. È inoltre una golosa idea per il riciclo di banane troppo mature.

La ricetta del Banana Bread

Ingredienti: 450 g di polpa di banane (circa 4 banane), 200 g di farina 00, 120 g di burro, 120 g di zucchero, 2 uova, ½ cucchiaino di cannella in polvere, 6 g di lievito in polvere per dolci, 3 g di bicarbonato, succo di limone quanto basta e un pizzico di sale fino.

Procedimento: Inizia sbucciando le banane e tagliandole a rondelle. Mettile in una ciotola, aggiungi un po' di succo di limone per evitare che anneriscano e schiacciale con una forchetta fino a ottenere una purea. In un'altra ciotola, lavora il burro morbido a pezzetti con lo zucchero usando delle fruste elettriche fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi le uova, una alla volta, il sale e infine la purea di banane. Incorpora delicatamente la farina setacciata con il bicarbonato e il lievito, poi aggiungi la cannella, mescolando fino a ottenere un impasto liscio. Versa l'impasto nello stampo da plumcake e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 60 minuti. Verifica la cottura con la prova dello stecchino prima di sfornare e lascia raffreddare il Banana Bread nella teglia per alcuni minuti, poi trasferiscilo su una griglia per farlo raffreddare completamente prima di servirlo. Si conserva benissimo per giorni.

Per una versione ancora più golosa, puoi aggiungere a piacere delle gocce di cioccolato, noci o nocciole tritate grossolanamente, oppure arricchirlo con cannella e caffè, cioccolato e mandorle, uvetta, pere e nocciole, zucca e noci, fragole, o al limone. Le varianti sono tante, una più buona dell'altra.