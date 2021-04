In Another Country, Isabelle Huppert si fa in tre nel film di Hong Sang-Soo, gratuito e in streaming

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo tanti noir, il consueto appuntamento con il cinema coreano organizzato dall’Istituto Culturale Coreano è dedicato alla commedia con In Another Country, film applauditissimo al Festival di Cannes nel 2012. Il film del regista Hong Sang-Soo sarà trasmesso da mercoledì 28 Aprile ore 16.00 a giovedì 29 Aprile ore 16.00 previa iscrizione alla newsletter dell’Istituto inviando una email all’indirizzo cinemacoreano.icc@gmail.com entro le 12:00 del 29 aprile. Ecco la sinossi. Una giovane donna si rifugia nella cittadina balneare di Mohang insieme alla madre a causa dei debiti che le opprimono. Per cercare di calmare i suoi nervi, comincia a scrivere un racconto con protagoniste tre donne straniere, tutte e tre di nome Anne. Le tre Anne, in tre differenti momenti nel tempo, visitano Mohang, alloggiano nello stesso posto ed esplorano i medesimi luoghi, conoscendo anche le stesse persone, compreso un misterioso bagnino che vaga irrequieto su e giù per la spiaggia vicina. Tre Isabelle Huppert. Tre passeggiate al faro. Tre variazioni sulla seduzione in spiaggia, collegate in un’infinità di sfumature e di risvolti.