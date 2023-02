Banca Prealpi SanBiagio, nuova filiale in Piazza Vittoria

Da inizio settimana è operativa la nuova di Banca Prealpi SanBiagio nel cuore di Treviso, Piazza Vittoria. L'istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale, è presente in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Quest’ultima apertura porta a 65 il totale delle filiali della Banca, diventando il principale punto di riferimento cittadino e raddoppiando la presenza in città che già può contare sulla sede in Viale Montegrappa, aperta nel 2019.

La nuova filiale

L'istituto consolida così la propria leadership di mercato e il ruolo di riferimento per famiglie e imprese in quello che, storicamente, rappresenta il principale territorio di insediamento in cui, tra città e provincia, oggi conta 31 sportelli e un’area di competenza che comprende ben 81 dei 191 Comuni complessivamente coperti. Treviso rappresenta infatti il cuore pulsante di una realtà in espansione, soprattutto sul piano dei servizi, con quasi 80mila imprese attive, posizionandosi al 21° posto per qualità della vita tra tutte le province italiane. La nuova filiale, situata in uno storico palazzo di Piazza Vittoria, si divide funzionalmente in due parti. La prima, al piano terra, è rappresentata dalla filiale vera e propria, in cui vengono offerti tutti i servizi legati ai comparti credito e leasing, assicurativi e alla gestione del risparmio, per la clientela retail e corporate. La seconda è concepita come un hub di servizi specializzati, gestito da professionalità elevate, a servizio di un’area vasta, finalizzato a sviluppare relazioni puntuali con la clientela. La struttura presenta infine un’ampia sala riunioni, punto di incontro per iniziative di cultura finanziaria e di dialogo con la direzione. L'innovativa filiale trevigiana è stata progettata seguendo una visione organica, per assistere famiglie e privati nella gestione delle proprie risorse economiche, strutturando strategie d’investimento allineate alle principali dinamiche dei mercati. Relativamente alla clientela corporate, le professionalità presenti nel team assisteranno le imprese nello sviluppo di business plan, piani finanziari e di investimento. In tale contesto rimarrà centrale il dialogo con soci, clienti e la comunità, al fine di valorizzare uno degli elementi caratterizzanti il credito cooperativo: lo sviluppo della relazione e del rapporto personale.

La strategia di gruppo

A partire dal 2018, e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, la Banca ha accelerato il percorso di evoluzione del proprio modello commerciale, offrendo servizi sempre più evoluti e specializzati, non solo in relazione alle attività bancarie e creditizie, ma anche per quanto riguarda le attività d’investimento e assicurative, ponendo sempre maggiore attenzione al profilo e alle esigenze di Soci e Clienti. Di pari passo, l’Istituto ha favorito l’accessibilità ai servizi bancari, tramite cassa Self, così da agevolare l’utenza con un’offerta sempre più completa e flessibile.

Il commento

Il presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, conclude: «Il rafforzamento della nostra presenza nel territorio cittadino ci consente di dare ulteriore sostegno al tessuto socioeconomico, rimanendo al fianco della Comunità locale in un anno caratterizzato da diverse incognite che potrebbero scalfire la ritrovata crescita. Nel corso di quasi 130 anni di storia ci siamo sempre contraddistinti per solidità patrimoniale, efficienza nella gestione e qualità del credito erogato, nel solco dei principi fondativi di cooperazione e mutualismo. Con questa nuova apertura compiamo un passo ulteriore, mettendo a disposizione della Città un vero e proprio hub di saperi e competenze specializzate, rimanendo fedeli alla nostra tradizione di Banca di Credito Cooperativo». L’elemento distintivo della nuova Filiale è dato dal Private Financial Lab: un centro di erogazione di servizi finanziari per un’area vasta con base operativa a Treviso, che fa riferimento a Claudio Zulian (Consulente Private) e coordinato dal Capoarea Francesco Piccin. Mentre Soci e i Clienti saranno accolti da un team di professionisti dei servizi bancari - Eva Cadamuro (vice preposto), Filippo Donadi, Giorgia Zanolin e Cristina Pastro - coordinati dal direttore Gilberto Graziotin.