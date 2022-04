Bottega apre un proprio spazio nel primo aeroporto a decollo verticale a Coventry

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Air One, il veliport di Coventry (Inghilterra), un piccolo aeroporto a decollo verticale, dedicato agli aerotaxi e ai droni per la consegna delle merci, ospita da oggi uno spazio Bottega in uno spazio con un numero limitato di negozi che contribuiscono a sostenere e ad incrementare il business. Ideato e strutturato da urban Air Port, una startup con sede in Inghilterra, il nuovo aeroporto si propone di ridurre il traffico sulle strade dando spazio a chi ha bisogno di un aerotaxi o di consegnare velocemnete delle merci tramite speciali droni. Il progetto, come ha detto Sandro Bottega, è un salto nel futuro all'inegna della sostenibilità e pertanto non potevamo non esserci.