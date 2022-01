Bottega farà ancora le bottiglie di grappa con le simbologie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano riprenderà a proporre le bottiglie di grappa con all'interno varie simbologie universalmente conosciute. Questo non solo per continuare un piccolo business ma anche per accontentare i numerosi collezionisti e chi, nei duty free aeroportuali e navali va alla ricerca di un regalo ricordo. Dopo il grappolo d'uva, il Discovery, i cerchi olimpici, il ponte di Mostar, la gondola, lo scoiattolo simbolo di Cortina, la barca, l'aereo, il cuore ealmeno un altro centinaio di simboli, Bottega tornerà presentando la bandiera del Qatar che ospiterà i prossimi mondiali di calcio, la Torre di Pisa, il sole ed altre miniature di successo. Le bottiglie di grappa, iodeate e disegnate come sempre da Monica Lisetto, (nella foto con Sandro Bottega) la designer conosciuta in tutto il mondo come la creatrice di tutti i successi di packaging di Bottega, faranno bella mostra di se anche in alcune cristallerie di Londra e di New York. La soffieria Alexander, che si trova a Pianzano,è incorporata in Bottega spa e produce ricavi per un milione di euro l'anno.