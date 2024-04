Direzione Globale: comprendere la strada verso l’internazionalizzazione

Nell'era della globalizzazione, guardare oltre i propri confini territoriali è diventato un imperativo per molte imprese, comprese quelle artigiane. L'internazionalizzazione offre opportunità uniche per la crescita e lo sviluppo, ma è fondamentale comprendere appieno le sfide e le opportunità che essa comporta. «L'artigianato rappresenta una parte importante dell'economia castellana – dichiara il Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Maurizio Cattapan – grazie alle sue peculiarità come la garanzia di qualità, l'attenzione ai dettagli e il patrimonio culturale. Tuttavia, in un mondo sempre più connesso, le imprese artigiane devono confrontarsi con una concorrenza globale e con cambiamenti nei modelli di consumo. L'internazionalizzazione offre un modo per affrontare queste sfide e guardare al mercato mondiale. Per questo abbiamo voluto creare un incontro, unico nel suo genere, che consenta di approfondire il tema ma che dia anche l’opportunità alle imprese di poter relazionarsi direttamente con le tre agenzie di riferimento a livello italiano attraverso degli incontri one to one».



Direzione Globale, questo il titolo dell’incontro che si è svolto nella giornata di oggi, 9 aprile presso Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Un evento organizzato da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, ICE agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; SACE gruppo assicurativo -finanziario italiano, controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale; SIMEST, società del Gruppo CDP, che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo, controllata al 76% da Cassa Depositi e Prestiti.

All’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Treviso, hanno partecipato per i saluti istituzionali Oscar Bernardi, Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Stefano Marcon Presidente Provincia di Treviso e Sindaco di Castelfranco Veneto. «L’impresa artigiana, nella marca trevigiana, ha esportato nel 2023 un volume d’affari di oltre 16 miliardi di euro - ha commentato Oscar Bernardi, Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - Questo dimostra quanto sia importante parlare di internazionalizzazione, nonostante il nostro panorama attuale, quotidianamente, evidenzi delle forti variabili. Allo scenario globale si aggiungono alcune criticità italiane tra cui l’accesso al credito, la difficoltà di reperire manodopera qualificata e, con la globalizzazione, una competitività sempre più intensa. Con l’aiuto dei partner che Confartigianato ha individuato, si dà la possibilità alle imprese di avere un punto di riferimento, una guida e un orientamento, riuscendo a supportarle nell’individuazione di nuove opportunità oltre confine».



«L’internazionalizzazione è una sfida che non spaventa gli artigiani, e quindi un plauso all’associazione per promuovere questi momenti di informazione e formazione che consentono alle nostre imprese artigiane di poter competere senza timore a livello globale - ha commentato Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso e Sindaco di Castelfranco Veneto - La Provincia di Treviso è una delle provincie del Veneto che esporta di più, certo stiamo pagando le conseguenze comuni a tutto il mondo: le varie guerre, l’incertezza e l’instabilità. Non ne siamo immuni, ma riusciamo grazie ai nostri imprenditori a tenere alto il livello di esportazioni».



Al termine della prima parte dedicata ai saluti e alla presentazione del tema, attraverso le voci dei relatori Barbara Gasperi del settore attrazione investimenti esteri di ITA, Davide Venuti relationship manager sales Pmi di Sace, Federica Ingrosso relazioni esterne di Simest, le imprese si sono rivolte direttamente agli esperti delle agenzie per degli incontri one to one. «Le opportunità per le imprese artigiane nell'ambito dell'internazionalizzazione sono numerose- conclude il Presidente Cattapan - l'accesso a nuovi mercati e clienti, la diversificazione del rischio attraverso una presenza geografica più ampia e l'opportunità di sfruttare l'immagine di marca associata alla provenienza artigianale. Per sfruttare appieno il panorama offerto dall'internazionalizzazione, è essenziale avere una comprensione approfondita dei mercati di destinazione, comprese le tendenze del settore, le preferenze dei consumatori e le normative locali».