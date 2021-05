Fkdesign, eccellenza dell’anno in Comunicazione & Brand Positioning

È andata in onda qualche sera fa in diretta streaming su Le Fonti TV la finale della XI edizione annuale de Le Fonti Awards® Italy, una delle più importanti community certificate focalizzate sul business (imprenditori, manager, professionisti) che valorizza imprese, a livello aziendale e personale, e che conta oltre 10,5 milioni di persone. Proprio in questa occasione l’agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto Fkdesign ha conquistato il premio come Eccellenza dell’Anno nella categoria Comunicazione e Brand Positioning, dopo essere stata selezionata sulla base di una survey diffusa presso oltre 50.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.

Il riconoscimento, nato per celebrare le migliori realtà imprenditoriali del panorama italiano, è stato consegnato all’agenzia, associata UNA, guidata da Federico Frasson per essere “un’agenzia di comunicazione di successo per il territorio del nord-est Italia, con 20 anni di attività alle spalle. Per la capacità di sviluppare e potenziare il business delle imprese, curandone la comunicazione e il posizionamento del loro brand sul mercato, in maniera innovativa e creativa grazie ad un team altamente specializzato.”

«Essere un’eccellenza in un anno come questo, in cui è stato necessario doversi confrontare con nuove dinamiche, sia a livello operativo che strategico, è una magnifica sorpresa – ha dichiarato Federico Frasson, titolare e managing director di Fkdesign – Mi piace pensare che questo premio arrivi come coronamento dei venti anni di attività dell’agenzia e dei tanti risultati raggiunti, nonostante le profonde trasformazioni di questi anni. Il futuro cambia velocemente – continua Frasson – per cui le imprese devono costruire solide fondamenta per sostenere il loro business. Per rafforzarle ci vogliono sempre più persone qualificate e professionali che sappiano tenere il tempo del mercato e che sappiano fare squadra, perché solo con la squadra si vincono le partite più importanti. Credo sia questo l’ingrediente che ci ha permesso di crescere, coordinare le nostre competenze seguendo sempre la logica della disciplina e del giusto metodo per riuscire a “smarcarci", noi, come i nostri clienti».

Non è il primo premio quest’anno per l’agenzia Fkdesign. Infatti al concorso nazionale Mediastars che premia i migliori progetti pubblicitari, tenutosi nelle scorse settimane, l’agenzia si è aggiudicata ben cinque riconoscimenti: per il sito web di Greenatural, produttore di detergenti ecologici e biologici, per il progetto social “Bimbi a tavola con Tomasoni” di Caseificio Tomasoni, azienda lattiero-casearia e per la direzione creativa della brand identity di Eclisse, produttore di controtelai per porte scorrevoli.