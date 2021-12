Publiscoop, +20% sul fatturato: premio di 500 euro per i dipendenti

Da 27 anni lavora a braccetto con il colosso del Sole 24 Ore, nonostante le ristrettezze causate dal Covid,

chiuderà il 2021 con +20% di fatturato.



Il segreto di questo successo?



Le donne del Gruppo, professioniste che nel lavoro hanno dimostrato di avere una marcia in più, ma anche

tanta determinazione e passione. È infatti grazie soprattutto al loro impegno che il fine anno sarà più

“pesante” di 500 euro: un riconoscimento economico che vuole essere un premio da parte dell’azienda, per

loro inaspettato e .... non ancora comunicato.



La sorpresa arriva da Maurizio Carettoni, amministratore unico di Publiscoop Più Srl, società nata a

Castelfranco Veneto nel lontano 1984, ancora oggi sede principale del Gruppo, che da settembre scorso ha

aperto anche un ufficio a Roma.

Publiscoop Group (composta da Publiscoop Più Srl, Publiscoop Editore Srl e Sabb Investimenti Srl) è partner

ufficiale de Il Sole 24 Ore, con riviste che sono allegate e distribuite in direct mailing e in edicola con il

principale quotidiano economico italiano come “Platinum”, “Italia Più”, “Stil’è”, “Più Salute & Benessere”, e

con foliazioni periodiche dedicate al Nordest. Cui si aggiunge la pubblicazione esclusiva di “Più Guida

Ristoranti – La Passione in Tavola”, la guida di Italia Più che continua il suo percorso nell’ambito della

ristorazione.

La mission di Publiscoop Group è quella di dare spazio e risalto a tutte le aziende che vogliano investire in

comunicazione sia attraverso le storiche testate, ormai ben note, sia attraverso pubbliredazionali e

inserzioni direttamente sul quotidiano nazionale, Il Sole 24 Ore.



A oggi i dipendenti del Gruppo, guidata dallo scorso gennaio da Maurizio Carettoni, sono 13 nel Trevigiano

e 2 a Roma. A questi si aggiungono gli agenti, almeno una quarantina, dei quali la metà è donna, e ancora

26 tra giornalisti e autori che collaborano con il Gruppo, di cui 16 sono donne.



«Ed è proprio con le quote rose che, nel 2021, Publiscoop ha messo la propulsione ai motori – spiega

Carettoni – Loro che, come nel caso delle nostre agenti, esercitano una professione ancora ad appannaggio

prevalentemente maschile, nonostante abbiano quasi tutte famiglia e figli. Le donne del nostro Gruppo

sono preparate, organizzate, efficienti, spesso non hanno orari fissi e nella loro quotidianità percorrono anche 400 km al giorno. Hanno portato nella struttura quel ‘nuovo’ di cui avevamo bisogno per prendere il

volo, sono state capaci di adeguarsi ai tempi e ai nuovi strumenti, padroneggiando tutte le tecnologie a

disposizione, compresi social e video call, con l’empatia che le contraddistingue e che giunge diretta

all’interlocutore anche attraverso uno schermo. Le donne, devo ammettere, riescono ad essere più

‘centrate’: non mollano mai, portano a termine tutto, e soltanto a missione compiuta si fermano a

riposare».

«Il 2021 è stato davvero un anno eccezionale per tutti noi. Grazie alla fiducia che ho dato soprattutto alle

donne e la fiducia che loro hanno riposto in me – continua l’amministratore unico – abbiamo conferito

all’azienda un imprinting diverso, abbiamo accelerato tempi. Ecco perché siamo cresciuti a doppia cifra e

torniamo addirittura ai numeri del 2016. Per fare alcuni esempi: quest’anno “Platinum – Aziende &

Protagonisti”, la nostra principale rivista, è cresciuta più del 2019, anno in cui – con non poca fatica – siamo

riusciti ad avere Papa Francesco in copertina; “Più Salute & Benessere” raddoppia il suo fatturato, così

come “Stil’è”, mentre “Italia Più” vede il miglior risultato degli ultimi 3 anni. Tutto questo lo abbiamo fatto

rimanendo fedeli al nostro core business, la carta e l’edicola, con il plus della distribuzione del quotidiano

finanziario con le nostre riviste incellofanate, il ben noto direct mailing che è rimasto un servizio

estremamente valido e unico nel suo genere, capace di profilare molto bene il cliente. Senza dimenticare il

fatto che la rivista risulta gratuita per il lettore. Abbiamo inoltre implementato la nostra parte digital. E

stiamo allargando la nostra squadra, con nuove figure sia a Castelfranco Veneto sia a Roma, e sono aperte

anche alcune posizioni di telemarketing».