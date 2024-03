Codognotto si espande in Medio Oriente e apre una nuova filiale a Dubai

Codognotto, azienda di riferimento nel mondo della logistica e del trasporto internazionale di merci, annuncia con orgoglio l'apertura della sua nuova filiale a Dubai. Questa espansione strategica segna una tappa significativa nel percorso di crescita globale dell'azienda. Posizionata nel cuore della città, la nuova sede servirà come punto di riferimento centrale per le operazioni di Codognotto nel Medio Oriente, rispondendo alla forte domanda di movimentazione merci in uno dei principali centri commerciali del mondo. Anche i collegamenti con l'Arabia Saudita, che è la nuova potenza economica emergente, giocano un ruolo significativo nella decisione di Codognotto di essere parte dello sviluppo di questa regione.

«Dubai è negli ultimi anni stata in grado di riacquistare la trazione che aveva all'inizio della sua incredibile espansione, diventando ancora una volta il punto centrale del Medio Oriente. Faremo parte della nuova rotta IMEC - acronimo che sta per Corridoio India e Medio Oriente Unione Europea, che è stato ufficialmente annunciato durante il summit di New Delhi del G20 del 2023 dai governi di India, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Francia, Germania, Italia. L'Unione Europea vede Dubai al centro della rotta. Con la nostra esperienza in intermodalità e trasporti, insieme ai nostri consolidati servizi mare-aereo, ci aspettiamo di diventare un partner strategico per tutte le aziende che vorranno trarre vantaggio da questa posizione privilegiata» afferma Fulvio Villa, Business Development Middle East Director di Codognotto.

La nuova filiale permetterà a Codognotto di ampliare la propria gamma di servizi, con soluzioni per il trasporto aereo/marittimo e attività di trasporto nazionale e domestico che vanno dai servizi door-to-door al ritiro e consegna direttamente presso i clienti finali. I nostri referenti basati a Dubai forniranno inoltre consulenza in materia doganale e fiscale, e servizi di sdoganamento per importazioni ed esportazioni. Grazie ad una presenza diretta nel territorio e a referenti con base a Dubai, l'azienda mira a migliorare la sua capacità di risposta alle esigenze dei clienti, razionalizzare le operazioni e promuovere relazioni più solide con partner e stakeholder in tutta la regione.