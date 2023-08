Confermata la Dolomiti summer school: cinque giorni per parlare di futuro

Una giornata dedicata alle lettere e al marketing, un'altra alle scienze mediche e dello sport, un'altra ancora all'informatica e alla robotica, una quarta all'ingegneria, l'ultima alle scienze sociali. Prende forma il calendario della Dolomiti Summer School, la grande iniziativa di orientamento universitario che si terrà tra lunedì 28 agosto e venerdì 1° settembre nelle aule di palazzo Bembo, nel cuore di Belluno. Visto l'interesse che si sta riscontrando, la proposta viene confermata: nel capoluogo arriveranno quindi docenti e rappresentanti delle Università di Trento e di Verona e della Luiss Guido Carli che accanto a Confindustria Belluno Dolomiti stanno portando avanti il progetto per il secondo anno consecutivo.

«Il mio appello va soprattutto agli indecisi perché l'estate non vada persa. Il momento di scegliere cosa fare del proprio futuro è ora» afferma Lorraine Berton, presidente dell'Associazione degli industriali, che l'anno scorso aveva incontrato personalmente i partecipanti «La Dolomiti Summer School è innanzitutto uno strumento a disposizione dei giovani e delle loro famiglie. Sono prove generali di università, a pochi passi da casa, un modo per mettersi alla prova e capire qual è l'indirizzo più adatto alle proprie aspettative e inclinazioni».

«Il mio messaggio va anche alle famiglie che hanno un ruolo fondamentale nel supportare le ragazze e i ragazzi in questa fase delicatissima della loro vita, fatta di scelte cruciali. Senza contare» aggiunge Berton «che una decisione sbagliata è anche un danno economico per i bilanci familiari, già provati dall'inflazione e dall'aumento dei mutui. L'orientamento riduce ogni tipo di rischio».

Questo il calendario definitivo, suddiviso nelle cinque giornate articolate in lezioni mattutine (dalle 9 alle 13) e pomeridiane (14-16): Giornata delle Lettere e Marketing: “La lingu(istic)a come interfaccia dei saperi” (Paola Cotticelli), “Le pietre parlano: la vita di una città romana nelle sue iscrizioni” (Riccardo Bertolazzi), “Alla scoperta delle leve di marketing per le imprese” (Silvia Blasi); Giornata delle Scienze mediche e dello sport: Odontoiatria (Francesca Zotti), Biochimica (Giovanni Gotte), Farmacologia (Cristiano Chiamulera), Scienze Motorie, Scienze Infermieristiche (Federica Canzan), Istologia (Paolo Fabene); Giornata dell'informatica e della robotica: Informatica (Matteo Cristani), Robotica (Claudio Tomazzoli), Intelligenza artificiale e sue applicazioni (Alberto Castellini); Giornata dell'Ingegneria: Presentazione dei corsi di laurea di UniTrento (Francesco Dal Corso), “Le strutture dell'uomo e della natura per resistere ai carichi” (Francesco Dal Corso), “Metalli e metallurgia in un'ottica di sostenibilità ambientale” (Cinzia Menapace), “La meccatronica nel settore aerospaziale” (Davide Vignotto); Giornata delle Scienze sociali: “Diversità, eguaglianza, inclusione. La persona alla prova del diritto” (Edoardo Messineo), “Le professioni del futuro” (Nicola Parascandolo), dialogo con giovani imprenditori. Oltre alle lezioni è prevista anche una sessione dedicata all’orientamento sugli sbocchi professionali e sull’offerta formativa degli Atenei.