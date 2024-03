Grande finanza, al via il primo corso formativo di alto livello per imprese artigiane

Un percorso del tutto nuovo che traccia una direzione innovativa per le imprese artigiane. «Nel panorama dinamico e competitivo delle imprese artigiane - spiega il presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Maurizio Cattapan - la gestione finanziaria è un pilastro fondamentale per garantire la stabilità, la crescita e la sostenibilità nel lungo termine anche alla luce del grande tema del passaggio generazionale. Oggi ci sono pochissime nuove imprese e quelle esistenti si trovano di fronte al tema di come continuare nel futuro. Una formazione può consentire la valutazione di rilancio delle realtà e di preparazione rispetto al passaggio di proprietà e può essere di stimolo per nuovi imprenditori».

Le imprese artigiane, pur essendo caratterizzate spesso da una solida competenza tecnica nel proprio settore di attività, possono trovarsi ad affrontare sfide significative nella gestione dei flussi finanziari, nell'accesso al credito e nella comprensione delle dinamiche economiche e finanziarie che influenzano il loro operato. La formazione, in collaborazione con ETR Formazione, mirata alla comprensione dei principi finanziari e delle strategie di gestione del credito, rappresenta un investimento strategico per le imprese. Il percorso, organizzato da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, parte con la presentazione delle novità normative europee e nazionali che impattano sul credito (nuove linee guida EBA LOM), per poi parlare del tema della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), si approfondiranno gli aspetti di bilancio, flussi finanziari, elementi di equilibrio o disequilibrio economici, patrimoniali e finanziari per arrivare a temi legati alla responsabilità d’impresa e quali nuove opportunità di rilancio.

I commenti

«Con le nuove linee guida Eba Lom, il sistema bancario dovrà prestare molta più attenzione allo stato di salute delle imprese e quindi agli equilibri economici, patrimoniali e finanziari, non solo valutando i bilanci storici ma anche i dati prospettici prima di concedere un credito - spiega il dottor Gabriele Toniolo, docente ETR Formazione -. Sarà quindi sempre più importante per tutte le imprese, soprattutto le microimprese, essere consapevoli della propria condizione andando anche a monitorare periodicamente alcuni indicatori di rischio e di bancabilità per poter accedere al credito. Il futuro del credito dipenderà sempre meno dalle garanzie e sempre più dai fondamentali: dalla capacità di creare reddito, di generare flussi casa adeguati e soprattutto di rispettare alcuni indicatori previsti dalla normativa. Da questi presupposti, nasce la necessità di creare una profonda alfabetizzazione su questi temi e la necessità di diffondere questo tipo di cultura finanziaria anche nelle piccole imprese artigiane».

«Un'iniziativa molto importante - continua il presidente Cattapan - un percorso strutturato che entra e approfondisce grandi temi grazie ai docenti che hanno un’esperienza notevole e collaborano con i principali istituti di credito. Essere formati e avere una conoscenza approfondita del linguaggio finanziario permette alle imprese artigiane di interagire efficacemente con banche e istituzioni finanziarie e possono approcciare una crescita sostenibile. Oggi infatti sono molte le piccole imprese che non hanno l’obbligo di redigere un bilancio e ancor meno hanno mai fatto un business plan. La normativa darà luogo quindi ad un cambio epocale: una nuova incombenza a cui gli imprenditori devono adeguarsi. Oggi è necessaria una nuova cultura di rischio dei crediti per affrontare con maggiore consapevolezza le nuove sfide».

Il corso

A tenere il corso la dottoressa Emanuela Bacchin e i dottori Gabriele Toniolo e Roberto Fattori, docenti esperti di ETR Formazione (ente tra i più accreditati a livello nazionale che collaborano con i principali Istituti bancari e di credito). Cinque le date e cinque macro temi al termine dei quali verrà assegnato un attestato di partecipazione:

Martedì 16 aprile – Nuove linee Guida EBA LOM, come sta cambiando il mondo del credito

Martedì 14 maggio – Sostenibilità d’impresa

Martedì 28 maggio – Il bilancio d’impresa

Martedì 04 giugno – Equilibrio d’impresa

Martedì 11 giugno – Gestione, responsabilità e normative

Dalle ore 8:30 alle 12:30 presso la sala riunioni della sede di Confartigianato Castelfranco Veneto.