L'Hotel di charme Villa Soligo è nei magnifici sei di Stay Fancy

“Stay Fancy è un viaggio attraverso i concetti di lusso, esperienza, libertà, bellezza, privacy, gentilezza ed esclusività. Abbiamo voluto riunire in un brand i valori del nostro modo di fare ospitalità, con l’obiettivo di rendere indimenticabili i soggiorni dei nostri ospiti.” È situato nel cuore delle Colline del Prosecco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’Hotel di charme VILLA SOLIGO, una delle sei strutture ricettive di STAY FANCY: raccolta di hotel e resort di charme in Italia, Mozambico, Armenia e Kazakistan, che hanno in comune lo stesso concetto di Ospitalità. STAY FANCY è una storia di lusso mai ostentato ma tradotto in un percorso per tutti i sensi, fatto di servizi esperienziali, di amore per il bello, di senso di libertà, di cura per la privacy, di esclusività mai disgiunta dalla gentilezza e dal sorriso del personale dedicato all’accoglienza. STAY FANCY è garanzia di servizi personalizzati, di esperienze immersive strettamente legate al territorio, di un modo di fare Ospitalità unico, inclusivo e sostenibile. STAY FANCY è attento ai consumi e adotta comportamenti virtuosi per ridurre l’impatto ambientale, si preoccupa del benessere dei propri dipendenti, conciliando il profitto con l’etica secondo i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Hotel Palazzo Castri 1874 a Firenze, La Suite Hotel & Spa a Matera e Hotel Villa Soligo nelle Colline del Prosecco, sono le tre strutture italiane che vantano location dalla indiscussa vocazione turistica e dal forte appeal culturale, artistico, enogastronomico e paesaggistico.

Mequfi Beach Resort in Mozambico, il Grand Hotel a Yerevan in Armenia e il Mercure Hotel ad Almaty in Kazakistan, sono eccellenze di livello internazionale nei rispettivi Paesi, si trovano in località esclusive, per il forte impatto naturalistico del Resort in Mozambico e per le bellezze storico-artistiche degli Hotel in Armenia e Kazakistan. Hotel Villa Soligo Un intervento di ristrutturazione che restituisce splendore ad una prestigiosa villa storica del XVIII secolo nel cuore della regione del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene. L’hotel offre ai suoi ospiti suggestioni e comfort moderni e atmosfere raffinate e senza tempo, attività legate al territorio, come degustazioni nelle cantine della zona, escursioni in bicicletta, voli in parapendio, golf o semplicemente momenti di assoluto relax nel parco e nella piscina della villa.

INTERVISTA A STEFANIA DOTTO Direttore commerciale, Renco Asset Management srl (Gruppo Renco spa)

COME NASCE IL PROGETTO STAY FANCY? STAY FANCY nasce con la volontà di raccogliere gli alberghi più affascinanti realizzati dal Gruppo Renco nelle località di maggior interesse turistico, un esempio fra tutti la meravigliosa Villa Soligo, perla delle Colline del Prosecco, apprezzata da ospiti italiani come da numerosi stranieri.

A QUALE TIPOLOGIA DI OSPITE SI RIVOLGE STAY FANCY? STAY FANCY si rivolge al Turista che ricerca nel soggiorno benessere, armonia, esperienze da vivere e per ritrovare il suo equilibrio in ambienti accoglienti e in location uniche.

QUAL È L’ELEMENTO DISTINTIVO DEL BRAND? Il differenziale di STAY FANCY si colloca decisamente nella grande importanza che viene data al valore umano, si punta molto su questo aspetto perché la personalizzazione dell’offerta, rendendo unico e speciale un soggiorno, non può che passare attraverso il Personale. A confermare tutto questo il fatto che la gestione delle strutture avviene in maniera totalmente diretta e il nostro staff cresce e si forma giornalmente nel rispetto di una filosofia aziendale di Gruppo.

COSA RENDE MEMORABILE UN SOGGIORNO? Dopo la pandemia sono cambiate le esigenze del Turista. Siamo stati rinchiusi per troppo tempo, abbiamo perso il contatto umano, i sorrisi oscurati dalle mascherine, gli abbracci. Oggi il cliente ha la necessità di riscoprire questi valori, di sentirsi avvolto da ambienti calorosi e familiari come a casa propria, negli hotel e resort di Stay Fancy può tornare a provare queste sensazioni grazie al nostro approccio.

CHE RELAZIONE INTERCORRE TRA GLI HOTEL DI STAY FANCY E IL TERRITORIO? In ogni destinazione degli Hotel STAY FANCY, inclusa naturalmente Villa Soligo, abbiamo creato delle strette collaborazioni con tutta la filiera turistica locale: guide specializzate, golf club, cantine, ristoranti, operatori turistici ed eccellenze del territorio per realizzare delle esperienze coinvolgenti che sappiano emozionare i nostri ospiti.