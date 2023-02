Aperto a Istanbul un nuovo Bottega Prosecco Bar

Il 31 gennaio è stato aperto un nuovo Bottega Prosecco Bar, nell’area partenze internazionali dell’aeroporto di Istanbul. Si tratta di una location di estremo prestigio, in quanto si trova al centro della Luxury Hall ed è circondata dalle boutique dei più noti brand della moda. Rappresenta un altro tassello verso il percorso di valorizzazione del Prosecco che ancor oggi, pur avendo costi di produzione superiori, non gode della stessa immagine dello Champagne. L’aeroporto di Istanbul negli ultimi anni ha notevolmente incrementato il traffico aereo, diventando uno dei principali hub a livello mondiale.

I viaggiatori avranno quindi la possibilità di degustare i vini Bottega, in abbinamento con alcune specialità gastronomiche della tradizione veneta e italiana. La formula Prosecco Bar, che evoca la tradizione dei bacari veneziani, è un successo in Italia e nel mondo, in quanto trasforma una pausa veloce in un’esperienza nel segno del gusto.

Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A., dichiara. “L’apertura di un Prosecco Bar all’interno dell’aeroporto di Istanbul è strategico, in quanto questo scalo in pochi anni ha incrementato esponenzialmente il numero di voli e di passeggeri in transito. È uno snodo nevralgico tra l’Europa e l’Asia. La nostra location è situata accanto a quelle di marchi ricchi di prestigio e tradizione. Si tratta di un indubbio volano per consolidare ulteriormente la brand awareness di Bottega e per promuovere in un contesto d’eccezione la cultura enogastronomica del nostro paese nel segno del gusto e della filosofia Bottega Bacaro.”

Il format Prosecco Bar è stato lanciato nel 2014 a bordo della nave Cinderella del gruppo Viking, che opera sul Mar Baltico. Nel corso degli anni è stato poi introdotto all’interno dell’aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, di Dubai, di Venezia, di Londra Stansted, di Birmingham, di Bologna, di Milano Malpensa e dei due scali bulgari di Burgas e Varna, a Londra presso il BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar, a Guernsey (Channel Islands) sulla terrazza dello Slaughterhouse, all’interno del Grand Hyatt Hotel di Muscat in Oman, negli ippodromi inglesi di Bath e Windsor e, con formula diversa, presso la stazione di Belluno.

“Prosecco Bar” è un concept ideato da Bottega con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro paese e gratificare il palato del consumatore tipo. Nello specifico viene riproposta la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio e contribuisce a rendere ogni momento breve o lungo, trascorso in un bacaro, un’esperienza piacevole che arricchisce lo spirito e rinfranca l’animo.

Bottega Prosecco Bar è quindi un’evoluzione di questa proposta che, estrapolata dalla realtà veneziana, è riproducibile in tutto il mondo. Ne è nata la filosofia “Bottega Bacaro”’, il cui asse portante è il “Perfect Match”, ovvero l’abbinamento ideale tra i cibi tipici delle cucine regionali italiane e i diversi vini proposti da Bottega. Non si tratta quindi di una selezione di ricette stellate difficilmente riproponibili, ma di un omogeneo ensemble di piatti della tradizione, in grado di regalare grande soddisfazione ai palati di ogni latitudine. L’articolata gamma di vini, che comprende il Prosecco, gli spumanti di pregiati vitigni, i grandi rossi di prestigio (Amarone, Brunello di Montalcino, Ripasso, Bolgheri), i vini da dessert, la selezione di grappe bianche e barricate, insieme all’ampio ventaglio di liquori a base frutta e a base crema, rendono Bottega un protagonista nel panorama del beverage, in grado di accontentare pienamente i gusti dei consumatori. L’azienda trevigiana è pertanto un solido partner che viene apprezzato per la capacità di offrire prodotti diversi con standard qualitativi sempre elevati.

Negli ultimi anni l’offerta dei Prosecco Bar è stata progressivamente allargata ai signature cocktail, creati ad hoc da esperti bartender, ai vini e ai liquori biologici e, più di recente agli sparkling alcohol free, che si stanno imponendo come nuova tendenza di consumo.