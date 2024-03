Pro-Gest annuncia il nuovo Consiglio di Amministrazione, entra Sergio Iasi

Pro-Gest S.p.A. ha annunciato di avere definito una nuova struttura del Consiglio di Amministrazione, che prevede l’inclusione di consiglieri indipendenti e la permanenza della famiglia Zago. Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei membri che comporranno il nuovo Consiglio: Sergio Iasi, Consigliere indipendente, Massimo Lucchini, Consigliere indipendente, Domenico Livio Trombone, Consigliere indipendente, Francesco Zago, Consigliere e Valentina Zago, Consigliere. Domenico Livio Trombone sarà il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, confermando Francesco Zago nel ruolo di CEO, con responsabilità della gestione ordinaria del business. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Sergio Iasi come Chief Restructuring Officer ("CRO"), al quale è invece affidata la responsabilità della gestione straordinaria del business, volta a supportare il piano di rilancio della Società. In qualità di CRO, Iasi avrà infatti poteri operativi per gestire la nuova stagione della Società e le sue attività, a partire dalla revisione dei piani industriali e finanziari, la gestione delle prossime scadenze finanziarie della Società e delle sue controllate, nonché l’adozione di eventuali altre iniziative necessarie a seguito di un’attenta valutazione della struttura patrimoniale attuale del gruppo e delle operazioni recenti.

Sergio Iasi ha accettato la nomina e ha già iniziato a lavorare con la direzione della Società e la famiglia Zago sui prossimi passi e le attività correlate. Iasi ha un'esperienza di successo nei processi di rilancio aziendale e la sua nomina segna un passo significativo nel rilancio finanziario e operativo della Società.

Insieme a Francesco Zago, Valentina Zago siederà anche nel rinnovato Consiglio di Amministrazione come rappresentante degli azionisti, mentre il fondatore, Bruno Zago, ricoprirà il ruolo di presidente onorario del Gruppo. Questo aspetto conferma ulteriormente l'impegno totale della famiglia Zago in questa nuova fase della storia della Società, a supporto delle nuove professionalità che ne costituiranno il nuovo management team, al quale è affidato il delicato processo di riposizionamento del Gruppo.