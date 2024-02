Sicurezza, Keyline rileva il 70% della bellunese Allmatic

Il Gruppo Keyline, azienda di Conegliano, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto di Allmatic S.r.l., società bellunese attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per home automation. Il signing è stato formalizzato nella giornata di ieri. A seguito del closing il 30% continuerà ad essere detenuto dalla famiglia Raineri, i cui membri manterranno ruoli manageriali nella società. Allmatic S.r.l. è stata fondata nel 1989, è presente in più di 50 paesi ed è riconosciuta per prodotti di qualità progettati e realizzati in Italia (ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 6 milioni di euro, con un 80% export). “Come soci riteniamo che il progetto guidato da Keyline sia molto interessante e il partner ideale per la crescita aziendale. Inoltre, condividiamo gli stessi valori ed abbiamo lo stesso approccio nei confronti dei nostri clienti” commentano i soci fondatori, Paolo Raineri e Nadia Cassol.

Keyline, leader nel mercato delle chiavi e macchine duplicatrici, è di proprietà di ABG holding (famiglia Bianchi, la quale è presente nel settore dal 1770). “Grazie a questa strategica acquisizione”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Keyline, Giacomo Alpago, “potenziamo la nostra offerta ed acceleriamo lo sviluppo verso la digitalizzazione ed integrazione dei nostri prodotti. Allmatic ha delle competenze uniche ed ampliando i rispettivi portafogli d’offerta saremo in grado di fare investimenti strategici nel mondo della sicurezza e delle automazioni”. Advisor dell’operazione: per Keyline Angelo Romano (LMCR), Enrico Bozzolan (Studio Brunello) e Massimo Zara (Pucher Zara & Partners); per Allmatic Michele Dei Tos (DFB Associati) e l’Avv. Renato Pastorelli.