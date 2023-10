Marco Stradiotto della Canil di Bessica di Loria proclamato autista dell'anno

Marco Stradiotto, autista della Canil S.p.A. di Bessica di Loria, è il vincitore Driver of the Year Award 2023, conferito lo scorso 129 settembre. Questo riconoscimento viene assegnato annualmente da Transporeon, una rinomata piattaforma di gestione globale dei trasporti per mittenti, spedizionieri e trasportatori con sede a Ulm in Germania e 18 uffici nel mondo con 1.400 collaboratori.

La Canil, azienda leader da oltre quarant'anni nel trasporto internazionale di prodotti chimici liquidi, ha trovato in Marco Stradiotto un pilastro dal valore inestimabile. La sua dedizione e competenza nel garantire l’efficienza e la sicurezza nella movimentazione dei prodotti chimici liquidi, sono state premiate con questo premio prestigioso. Marco Stradiotto ha iniziato a lavorare all’età di 21 anni, maturando finora 34 anni di servizio in Canil, diventando un autista esperto, responsabile e diligente, un punto di riferimento per la Direzione, l’ufficio Logistica e i colleghi.

E’ un istruttore interno certificato BBS (Behavior Based Safety), incaricato di formare nuovi autisti, di promuovere la sicurezza, l'ordine e la pulizia dei veicoli. Nel corso degli anni è stato pioniere nei primi viaggi verso l'Europa dell'Est e testimone del cambiamento geopolitico dell’Europa, dalla caduta del muro di Berlino alla suddivisione della Cecoslovacchia e dei Balcani, affrontando anche frontiere difficili e dialogando efficacemente con le forze dell'ordine. Negli anni ha sviluppato anche competenze meccaniche che gli hanno permesso di affrontare guasti improvvisi per assicurare la continuità dei viaggi. È considerato altamente affidabile, come testimoniato dai rari sinistri stradali che lo hanno visto coinvolto, da lui mai causati.

«E un privilegio avere nella nostra squadra un autista come Marco, un abile formatore per i nostri conducenti, sempre propositivo e una figura di riferimento per valutare nuovi equipaggiamenti» dichiara la direzione della Canil «E’ un onore la sua premiazione e anche un vanto. Marco è una persona estremamente positiva sia all’interno della nostra azienda sia presso gli stabilimenti di carico e scarico, dove da sempre promuove in modo impeccabile l’immagine aziendale, anche con colleghi di altre realtà. Sa muoversi con elevata professionalità in un settore delicato come il nostro, dei trasporti di prodotto chimici pericolosi e non. Ringraziamo Marco con l’augurio che tutti gli autisti del nostro gruppo possano guardare a lui come a un esempio di massima dedizione, perché le risorse umane rappresentano il vero capitale dell’azienda».