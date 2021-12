Lotteria Italia, dopo la crisi Covid è boom delle vendite in tutto il Veneto

La Lotteria Italia vola in Veneto. Rispetto allo scorso anno, l'edizione 2021 ha venduto - con dati aggiornati al 20 dicembre - 324mila biglietti, già in crescita del 10% rispetto ai tagliandi staccati per l'intera edizione 2020. La cifra rappresenta, secondo i dati ufficiali raccolti da Agipronews, il 5,7% delle vendite totali in tutta Italia (5,7 milioni di biglietti) ed è destinata a salire ancora nel periodo di Natale, fino all'estrazione del prossimo 6 gennaio. Lo scorso anno, nelle ultime due settimane prima del fatidico appuntamento, la crescita delle vendite fu del 15%; la stessa percentuale applicata al dato 2021 porterebbe quindi il dato del Veneto a oltre 373mila biglietti, il 27% in più rispetto ai 294mila del 2020. L'incremento era atteso dopo l'ultima edizione, penalizzata dal lockdown che ha pesantemente inciso sul bilancio finale. Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata del 43% (confronto sempre al 20 dicembre), segno tangibile di un lento ritorno alla normalità e alla tradizione che da oltre sessant'anni accompagna le feste di fine anno.

È la Lombardia a trascinare le vendite della Lotteria Italia, tornata in auge dopo il crollo post Covid del 2020. Dei 5,7 milioni di biglietti venduti fino al 20 dicembre, 1,6 milioni sono stati staccati in Lombardia, circa il 30% del totale. Un numero che, secondo i dati ufficiali raccolti da Agipronews, è già il doppio rispetto al dato complessivo del 2020 e che fa della Lombardia la regione regina delle vendite. Sorpassato il Lazio, stabile con 687mila biglietti distribuiti finora (sempre al 20 dicembre), mentre a crescere è anche la Campania con 490mila biglietti, (+27% sul dato complessivo 2020). Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l’Emilia Romagna, che pure registra un dato in ripresa sul dato totale dello scorso anno, seppure più contenuto (421mila biglietti, +8%).

L’incremento delle vendite era atteso dopo l’ultima edizione, penalizzata dal lockdown che ha pesantemente inciso sulle vendite. Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata fin qui del 43%, segno tangibile di un lento ritorno alla normalità e alla tradizione che da oltre sessant’anni accompagna le feste di fine anno.