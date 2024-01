Newton Group, Mariacristina Gribaudi nel nuovo consiglio di amministrazione

Newton Group Spa, azienda con sedi a Milano e Roma, da oltre 20 anni impegnata a sviluppare soluzioni ed esperienze generative per il business, ha un nuovo Cda composto dai consiglieri delegati Massimo Targa, Gianluca Cravera e Nicola Fedel, oltre ai consiglieri indipendenti Mariacristina Gribaudi (amministratrice delegata di Keyline, azienda di Conegliano produttrice di chiavi e macchine duplicatrici), Stefano Berton e Annalisa Pescatori.

L'azienda

Newton Group è un ecosistema di aziende, con un portafoglio di oltre 300 clienti, realtà di grandi dimensioni, tra cui numerose multinazionali. Il valore della produzione 2022 è stato di circa 12 milioni di euro; la semestrale 2023 si è chiusa con un +20%. Grazie ad alcune acquisizioni, tra cui software house, digital agency, startup di consulenza AI, Newton è cresciuta nel tempo diventando appunto un gruppo riconosciuto per la capacità di implementare programmi di inusuale ampiezza e innovazione, grazie alla varietà dei suoi asset. Azienda a vocazione prevalentemente italiana, Newton Group lavora già all'estero e ha in cantiere un piano di sviluppo importante, anche sul fronte dell’internazionalizzazione, che guarda all'orizzonte temporale 2024-2026.

Il commento

«Il mercato del lavoro sta cambiando pelle: le nuove generazioni richiedono alle organizzazioni un forte impatto sulla società. Le nuove parole d'ordine sono gestione della complessità e leadership ‘saggia’, inclusione e sicurezza psicologica, purpose e partecipazione, sostenibilità e intelligenza artificiale. Per questo, Newton Group - spiega Massimo Targa, consigliere delegato e direttore commerciale - ha sviluppato un hub di innovazione interdisciplinare che mette insieme consulenti, formatori, designer e produttori di live communication, registi, sceneggiatori, professionisti del digital, esperti in IA che elaborano progetti immersivi di cambiamento culturale e di engagement unici. Siamo stati i primi in Italia ad ideare il primo grande evento dedicato a tutte le tematiche di diversità, equità e inclusione: Global Inclusion. E stiamo investendo in realtà Ed Tech che portino in campo soluzioni tecnologiche nuove».