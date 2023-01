Ponzano Veneto avvia l'iter per diventare “Distretto del Commercio”

Il Comune di Ponzano Veneto ha avviato nei giorni scorsi la procedura per ottenere il riconoscimento di “Distretto del Commercio”, un valido strumento per ridare slancio alle attività produttive, difendere il tessuto commerciale esistente e i livelli occupazionali, promuovendo la valorizzazione e l’innovazione delle imprese commerciali locali, anche in una logica di rete, per migliorare la vivibilità dei centri urbani e del territorio ed attrarre investimenti e turisti. «Una ghiotta occasione per il rilancio delle attività commerciali del nostro Comune»: ha commentato Giampaolo Cenedese, assessore al commercio del Comune di Ponzano Veneto.

La procedura di riconoscimento si articolerà in varie fasi e richiederà innanzitutto la creazione di un partenariato stabile, capace di organizzare e coordinare le strategie delle attività commerciali e di altri stakeholders, quali organizzazioni imprenditoriali, proprietà immobiliari, consumatori, per rigenerare il tessuto urbano e renderlo adatto al contesto economico e sociale del distretto.

«Il Distretto Commerciale» continua Cenedese «sarà un percorso lungo che sarà condiviso con l'associazione Ascom-Commercio di Treviso, che si è dimostrata disponibile a mettere in campo la propria esperienza acquisita in materia di Distretti del Commercio, avendo partecipato anche ai lavori per la stesura della L.R. 50/2012 e che sta collaborando con numerose amministrazioni comunali per il medesimo obiettivo».

Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio ha aggiunto: «I settori commerciali del comune di Ponzano Veneto hanno fabbisogni diversi considerando che le tre frazioni di Merlengo, Paderno e Ponzano si configurano strutturalmente in modo diverso. Realizzare dunque il "Distretto del Commercio" permetterà alla nostra comunità attraverso i clienti, gli operatori e gli esercenti a divenire una unica comunità anche sotto il profilo commerciale ed imprenditoriale. Per finalizzare ed ottimizzare il percorso si è realizzato un tavolo di lavoro tra l'assessore Gambarotto alla Cultura, l'assessore Cenedese al Commercio ed il sotto scritto ...per costruire insieme agli Uffici le buone pratiche per il riconoscimento del Distretto. Questo per far di che le diverse attività culturali diventino parte trainante del nostro tessuto economico».

«Le azioni che questa Amministrazione ha posto in questi anni» chiude Baseggio «in primis la realizzazione di Amo Ponzano Veneto, sta di fatto generando già percorsi virtuosi nei quali la cittadinanza è portata a vivere, comprare e amare la propria comunità mettendo in comunione domanda e offerta per generare economia e risorse per il territorio; non ultima la lotteria degli scontrini con la donazione di un apparecchio multimediale da 2000 euro per il nostro Istituto Comprensivo Scolastico».