La realtà aumentata per vivere un luogo che ancora non c’è

Entrare in un luogo che (ancora) non c’è ma esiste nella realtà (virtuale), vivendo nel presente ciò che sarà il futuro. È questa l’idea che hanno avuto Marco e Alessandro Durante, fondatori di Durante Ufficio, general contractor del territorio di Treviso che hanno messo a punto un nuovo modo di progettare e realizzare uffici sfruttando al massimo il potenziale della realtà virtuale, attraverso l’impiego di un visore che, una volta indossato, permette di vivere in anteprima l’incredibile esperienza di vedere con i propri occhi l’ufficio che verrà realizzato. Già noti nel trevigiano per aver realizzato spazi di lavoro per grandi aziende come Grafica Veneta, Baxi, Alpinestars e Nonno Nanni, i fratelli Durante hanno da sempre la passione per il design, l’architettura e le nuove tecnologie così, durante la pandemia hanno integrato un nuovo strumento di presentazione di progetto di interni che consente di portare nella realtà virtuale ciò che fino ad oggi è stato solo un render fotografico. Il risultato di questa innovazione è stato immediato e ha consentito a Durante Ufficio di passare da un fatturato di 2milioni e mezzo di euro del 2020 a quasi 4milioni del 2021 e raddoppiare il proprio organico.

“Siamo sempre stati molto attenti a cogliere il potenziale che portano con sé le nuove tecnologie. - spiegano Marco e Alessandro Durante - certi che per chi come noi lavora alla creazione di luoghi di lavoro confortevoli, senza rinunciare al design, rappresenti senza dubbio una grande opportunità. Con la realtà virtuale abbiamo dato vita a un nuovo modo di progettare ambienti, cambiando totalmente il modo di farli vivere in anteprima al cliente, lo abbiamo fatto nella certezza che una società pronta a vivere il cambiamento richieda esperienze più complesse ed entusiasmanti come quelle che può offrire la realtà virtuale”. Vista la particolare sensibilità dei fratelli Durante agli investimenti tecnologici e digitali, non da meno importanza è stata la scelta di affidarsi all’agenzia Bfine che ha saputo trasferire online il pensiero e l’identità di Durante Ufficio.