Silea, l'azienda TEC-SIM festeggia quarant’anni

Con una serata dedicata ai propri collaboratori e ai propri fornitori, TEC-SIM ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività. L’evento si è svolto sabato 23 settembre presso la sede dell’azienda a Silea alla presenza del sindaco Rossella Cendron.

Era il 19 settembre 1983 quando Bruno Montagner, Graziano Florian ed Emilio Viviani, con la partecipazione manageriale di Anna Montagner, fondarono TEC-SIM S.r.l. per produrre apparecchi a pressione in acciaio inossidabile. Nel corso dei suoi quarant’anni, TEC-SIM ha raggiunto una posizione di leadership nella produzione mondiale di autoclavi per impianti di liofilizzazione nel settore farmaceutico, divenendo fornitore primario dei più importanti gruppi internazionali quali l’italiana IMA e la tedesca Optima.

Per garantire il passaggio generazionale, lo scorso anno la quota di maggioranza dell’azienda, che conta trenta addetti ed esporta il 95% della sua produzione, è passata di mano a una cordata di imprenditori. Proprio nell’anno del suo quarantesimo anniversario, TEC-SIM prevede di raggiungere il suo record storico di vendite, con un fatturato in crescita del 40% e che sfiorerà i dieci milioni di euro.

Per festeggiare questi due ambiziosi traguardi aziendali, la serata di sabato in TEC-SIM si è sviluppata con un denso programma di esibizioni di funambolismo, danza aerea e musica presso l’area produttiva dell’azienda, dove le attrezzature utilizzate quotidianamente per lavorare l’acciaio sono diventate parte integrante dello spettacolo. Andrea Agostini, funambolo di fama internazionale specializzato in traversate a grandi altezze, ha camminato, fatto piroette e spaccate su un nastro ancorato al soffitto del capannone a 8 metri di altezza. Pamela Mariotto ha invece danzato in aria con un nastro e un cerchio agganciati a un carroponte. Infine, la band al femminile Pink Armada si è esibita con un repertorio rock su un palco ricavato da un simulatore di movimento delle piastre di liofilizzazione.

«Due sono i motivi ispiratori della serata: l’armonia e il coraggio» ha evidenziato l’amministratore delegato di TEC-SIM Gabriele Da Re nel suo discorso di apertura. «L’armonia è tipica della musica, ma anche del lavoro di gruppo, del benessere in azienda, di un ambiente stimolante e piacevole; mentre il coraggio è la capacità di sfidare altezze, confini e resistenze, è la voglia di osare e di sfidare sé stessi, migliorandosi e raggiungendo obiettivi sempre più sfidanti. Questi elementi saranno anche i motivi ispiratori di TEC-SIM per gli anni a venire» ha concluso Da Re di fronte a una platea di oltre cento persone tra dipendenti, famiglie e fornitori storici. Con il dono di una targa, il sindaco Rossella Cendron ha voluto esprimere «La sua stima e riconoscenza per l’impegno imprenditoriale profuso e con l’augurio di un futuro pieno di sfide e successi».