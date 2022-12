CO.MAS s.r.l. elargisce un bonus di 500 € ai dipendenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In occasione delle festività natalizie, CO.MAS s.r.l., azienda che si occupa della produzione e della manutenzione di impianti di sollevamento industriali quali carriponte e gru a cavalletto, che si trova a Castagnole di Paese (TV), rappresentata dal Presidente Carrer Simone e dall'amministratore delegato Carrer Massimo, ha deciso di inserire un bonus di 500 € nelle buste paga di dicembre '22 ai propri dipendenti. Si tratta di un aiuto concreto per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei propri collaboratori alle prese con il caro bollette di luce e gas. "Ci sembra un modo carino per ringraziare le nostre maestranze per l'impegno profuso durante quest'anno, che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti ed anche per affrontare le nuove sfide che ci attendono nel corso del 2023,visto il consistente portafoglio ordini". "Stiamo inoltre ricercando nuove figure professionali da inserire sia nel comparto produttivo che in quello dell'assistenza visto le svariate necessità aziendali" sono le parole dell'AD Carrer Massimo, "per cui se qualcuno potesse essere interessato, le porte sono aperte". Inoltre il prossimo sarà un anno importante per l'azienda di Castagnole, in quanto festeggerà i 40 anni dalla propria fondazione, essendo nata nel lontano 1983 grazie alla fortunata intuizione del Sig. Carrer Giacomo, padre degli attuali amministratori, autentica eminenza grigia del sollevamento.