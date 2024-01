Ottici Confcommercio in assemblea: lunedi 15 gennaio elezioni e prospettive di categoria

Si terrà lunedi, 15 gennaio 2024, dalle ore 10 in poi, presso il Relais Monaco di Ponzano Veneto, l’Assemblea del Gruppo Ottici Confcommercio della provincia di Treviso. L’assemblea ha carattere elettivo vedrà una parte privata (con inizio alle 9) per la relazione del presidente uscente Giorgio Rocchi e l’elezione del Consiglio Direttivo ed una parte pubblica (con inizio alle 10) in cui si approfondiranno temi di carattere sindacale e di interesse per la categoria.

Andrea Afragoli, presidente di Federottica nazionale, interverrà sul nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici per il centro ottico, Massimo Barberis, Direttore Generale e Amministratore delegato di Rodenstock Italia S.p.A, parlerà di “come creare valore attraverso l’innovazione”. Non mancheranno gli approfondimenti sulle normative fiscali, sulla lotteria degli scontrini e sugli adempimenti legali per i centri ottici, che verranno illustrati rispettivamente dal fiscalista Giuseppe Piazzola e dall’avvocato Paolo Noli, entrambi consulenti di Federottica nazionale.

«L’assemblea» spiega il presidente provinciale Giorgio Rocchi «è un momento associativo importante in cui tiriamo le somme del mandato che si sta per concludere, ma che ci consente di avere prospettive ed approfondimenti sulla nostra attività, che ci chiede aggiornamenti e formazione continua». Gli ottici in provincia di Treviso sono circa una sessantina. Il nuovo Consiglio sarà composto da 9 componenti.