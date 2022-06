Federica Pellegrini al taglio del nastro della nuova sede di Fabbian

Si è inaugurata oggi 18 giugno a Vedelago col taglio del nastro ad opera della campionessa olimpionica Federica Pellegrini e alla presenza delle autorità, la nuova innovativa sede dell’Azienda Fabbian srl. Ubicata strategicamente sulla strada che collega le città di Vicenza e Treviso, si sviluppa su 3.250 mq riunendo in un unico luogo, l’ampio e moderno punto vendita, gli uffici ma soprattutto il ciclo completo della produzione. Il nuovo quartier generale di Vedelago testimonia il posizionamento aziendale, afferma l’aumentata capacità produttiva e risponde alle esigenze dell’azienda che, nonostante gli ultimi due difficilissimi anni, la guerra in atto che limita fortemente le esportazioni verso l’Est europeo, è passata dai 5.700.000€ del fatturato 2020 agli 8.106.000€ di fine 2021. Aumentato anche il numero delle risorse umane, passate dalle 29 unità del 2020 alle attuali 35 (+ 6 dal 2020) per la sede italiana e a 5 (+ 2 dal 2020) per la sede americana.

L’azienda, che vanta 61 anni di storia nel campo dell’illuminazione di design, dal 2018 è saldamente guidata dall’imprenditore Luca Pellegrino che acquistandola in odore di fallimento, ne ha decretato il rilancio e la rinnovata affermazione sulle scene internazionali. Apprezzatissima testimonial del made in Italy, Fabbian è presente in tutta Europa, ma anche Medio Oriente, Africa, Australia e Stati Uniti. Attualmente sta rafforzando la sua presenza nei Paesi Arabi. Questo successo lo si deve a diversi fattori: strategia e visione aziendale, capacità esecutoria, design moderno e contemporaneo, collaborazioni con il territorio prediligendo fornitori locali e nazionali. Avamposto del design, Fabbian vanta collaborazioni con designer di fama internazionale, di provenienza diversa coinvolgendo artisti giovani e visionari per la realizzazione di linee contemporanee rispondenti ai gusti dei suoi vari mercati. Luca Pellegrino ha rinnovato la modalità di distribuzione del prodotto che avviene non più solo attraverso il retail e i grossisti ma coinvolgendo direttamente gli architetti e i professionisti del settore. I risultati sono lampade iconiche che hanno superato la loro funzione di strumenti di luce divenendo veri e propri oggetti di design come, per esempio, le recenti Acustica e Saya

Pellegrino ha dichiarato «L’apertura della nuova sede, segna un momento storico per Fabbian, un importante punto di svolta che ci permette di essere ancora più efficaci al servizio del mercato locale ed internazionale. La nostra azienda conta di raggiungere ed accontentare sempre più clienti facendo leva sul nostro fermo impegno in favore della qualità, del design e dell’innovazione con attenzione al risparmio energetico. La nuova sede diventa così un hub del design della luce, dove idea e realizzazione si uniscono al rispetto della tradizione artigiana italiana ma con uno sguardo attento al design contemporaneo internazionale e del domani». All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Federica Pellegrini - medaglia olimpica; Cristina Andretta - Sindaco di Vedelago con il suo Vice Sindaco Marco Perin; Stefano Bosa - Sindaco di Resana e Gianpiero Possamai - Consigliere regionale del Veneto a testimonianza dell’importante significato per il territorio e per l’economia italiana.



A Luca Pellegrino e al suo staff sono giunti i saluti e le parole di apprezzamento da parte del Presidente Mattarella, del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Governatore Zaia che definisce la FABBIAN “…uno storico marchio del Made in Veneto e….un connubio capace di unire armonicamente una profonda tradizione alla costante ricerca dell’innovazione”.

Fabbian, Profilo Aziendale

Fabbian, fondata nel 1961 produce lampade per l’habitat e il contract. Ha sede in Italia, a Castelminio di Resana (Treviso) e qui produce tutte le sue collezioni, interpretando le nuove tendenze del moderno design. Si avvale di collaborazioni con designers internazionali tra cui molti giovani, interpreti e protagonisti delle tendenze metropolitane e cosmopolite. Da sempre unisce la tradizione alla qualità. I valori fondanti di Fabbian sono la storia, la ricerca e la tradizione, valori che nel tempo l’hanno fatta affermare a livello internazionale. Fabbian è riconosciuta per la qualità della sua componentistica e per la sua affidabilità. E’ un’azienda rappresentativa del made in Italy riunendo nei suoi prodotti, lo stile, il design e quell’ingegno che contraddistinguono i prodotti concepiti e realizzati in Italia. Per la sua dinamicità e per i suoi prodotti di design innovativo, Fabbian è stata protagonista di collaborazioni con importanti siti museali nazionali e internazionali come il Museo Correr di Venezia, Il Museo di Santa Giulia di Brescia, il Natale trevigiano con l’immaginifico allestimento della Loggia dei Cavalieri, solo per citarne alcuni. E’ stata spesso chiamata a rappresentare il design italiano come per esempio nell’esposizione al Colegio de los Arquitectos di Madrid. I prodotti Fabbian sono presenti in Europa, Russia, Asia, Medio Oriente, Australia, Africa e Stati Uniti e in espansione nei mercati del mondo arabo.

Chi è Luca Pellegrino

Imprenditore, classe 1972, studi nell’ambito direzionale e commerciale. Da sempre interessato al mondo della luce, inizia a lavorare presso grossisti di materiale elettrico e illuminazione. Nel 2016 il grande passo: acquisisce DOMINO LED, una realtà fortemente tecnologica con focus sulla produzione di sistemi per l’illuminazione tecnica ad alta efficienza, sia da esterno che interno. Questa esperienza lo porta ad affinare le sue capacità direzionali e tecniche e a maggio del 2018 decide di affrontare una nuova importante avventura acquisendo FABBIAN SRL, storica azienda trevigiana di illuminazione decorativa. Questa operazione gli permette di completare l’offerta di prodotto e servizio nell’ambito contract e architetturale. Dall’acquisizione ad oggi, il fatturato dell’azienda è triplicato e le risorse umane aumentate. Luca Pellegrino vanta quasi trent’anni anni di passione per la luce e il design.