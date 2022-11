Afternoon Tea di Ikiya prevede un numero massimo di persone pari a 30 al sabato e 10 alla domenica.

Appuntamento speciale per novembre: Afternoon Tea & Aki! “Aki” in giapponese significa “Autunno”, e novembre è il mese in cui questa stagione raggiunge il culmine, per poi lasciare spazio al freddo dicembre. Come sempre, da Ikiya scegliamo per voi ingredienti stagionali: ecco quindi la zucca e la castagna, protagoniste del menu autunnale del nostro Afternoon Tea! Assieme ad esse, una selezione speciale dei nostri tè in free refill, per una pausa speciale e unica.

La partecipazione ha un costo di 25,00€ a persona, che comprende il seguente menu:

– Tris di sandoicchi (sandwich giapponesi): tamago sando; pomodoro, cetriolo e senape al wasabi; lattuga, cheddar e prosciutto;

– Zuppa di miso vegana;

– Pumpkin Pie: crostata con crema alla zucca in stile giapponese;

– Roll cake al cacao con panna e marron glacé.

E’ possibile scegliere anche la versione vegetariana del nostro menu, dove il sandoicchi con il prosciutto viene sostituito con una korokka di patate.

Lista di tè tra cui scegliere (con free refill):

– Tè verde con riso tostato Genmaicha

– Tè verde Bancha

– Tè tostato Hojicha

– Tè verde Wanut Cookie (noci, fave di cacao, vaniglia)

I soci ordinari 2022 hanno diritto ad un aperitivo di benvenuto, a scelta tra un Sake e un Tamaryokucha Frizz.

Cosa sono gli Afternoon Tea di Ikiya?

Regalatevi un momento di relax in puro stile giapponese e lasciatevi coccolare da un menu esclusivo con piccole prelibatezze dolci e salate e un tè a scelta tra la nostra selezione in free refill. Ogni mese una proposta diversa, in armonia con le stagioni e la tradizione nipponica.

Per un’intera giornata, Ikiya apre le sue porte ad amanti del tè, semplici curiosi e inguaribili golosi, offrendo un’esperienza unica. Scegliete il vostro tavolo, accomodatevi, rilassatevi e godetevi snack salati, sandwich, pasticcini e dolci rigorosamente fatti a mano con amore e passione da noi di Ikiya! Il tutto accompagnato da una bella tazza del vostro tè giapponese preferito. Lasciatevi trasportare nella terra del sol levante da profumi e sapori autentici, dimenticate la routine quotidiana immergendovi nel caldo e confortante ambiente della nostra tea room.

Assaporate il vero Giappone, prenotatevi subito ai nostri Afternoon Tea!

Quali sono i dettagli del prossimo Afternoon Tea?

Il prossimo Afternoon Tea si terrà sabato 19 e domenica 20 novembre.

Sabato per tutta la giornata, diviso in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 14 (ultima prenotazione alle ore 13.30) e dalle 15.30 fino all’orario di chiusura della Tea Room (ore 19.00). Domenica dalle 15.30 fino alle ore 19 (orario di chiusura della Tea Room). Potete prenotare il vostro tavolo nell’orario che preferite!

ATTENZIONE: la prenotazione sarà confermata solo dopo il versamento della caparra. La caparra corrisponde a 10,00€ per persona, va versata entro 24 ore dalla prenotazione (in negozio, con Paypal o bonifico) ed è restituibile entro il mercoledì della settimana dell’evento. Tutte le prenotazioni cancellate da giovedì perdono la caparra.