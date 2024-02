Anatomia di un film, tornano le lezioni di cinema con Cineforum Labirinto

A partire da lunedì 11 marzo, presso il Cinema Teatro Aurora di Treviso, l’associazione culturale Cineforum Labirinto avvierà un nuovo ciclo di lezioni di cinema tenute da Marco Bellano, docente dell'Università di Padova, per tornare a vivere il fascino della sala cinematografica in compagnia dei capolavori e dei grandi registi che hanno fatto la storia della Settima Arte. Per cinque lunedì consecutivi, Cineforum Labirinto propone un corso dedicato all’analisi di alcuni grandi capolavori del cinema. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

Il programma

Il corso inizierà con l’analisi di “Il Mago di Oz” (1939) di Victor Fleming, uno dei musical più emblematici di sempre, un capolavoro del cinema fantastico, un tour de force artigianale e tecnologico, un caposaldo dell’immaginario collettivo che ha rilanciato e addirittura scavalcato, nel sentire comune, il romanzo di L. Frank Baum da cui è tratto.Gli appuntamenti successivi saranno rispettivamente un tributo al maestro Stanley Kubrick, con la pellicola “Il dottor Stranamore” (1964), e all’iconico “Il Cielo sopra Berlino” (1987), l’opera diretta da Wim Wenders, il cineasta tedesco di recente acclamato dal pubblico per il film “Perfect Days” (2024). Il quarto incontro si concentrerà sul capolavoro del cinema italiano “Nuovo Cinema Paradiso” (1988) di Giuseppe Tornatore che, impreziosito dalle musiche del maestro Morricone, risulta oggi più che mai attuale, con i suoi toni di nostalgia e delicatezza, in un momento in cui le sale cittadine sono ormai divenute una rarità. L’iniziativa si concluderà infine con una lezione speciale sul film “Il cavaliere oscuro” (2008), film “maledetto” e considerato una delle più influenti opere di Christopher Nolan, che permetterà ai partecipanti di ripercorrere la suggestiva evoluzione sul grande schermo di uno dei personaggi più conturbanti della storia del cinema: il Joker.

Info utili

Il corso, ideato e curato dal professor Marco Bellano (critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università di Padova), è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e semplici appassionati che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica e la storia del cinema attraverso i capolavori di cinque maestri della Settima Arte. L’iniziativa si articola in cinque incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 11 marzo 2024, presso il Cinema Teatro Aurora, in via Sebastiano Venier, 32 a Treviso. Il costo del corso è di 80 euro, con la possibilità di iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili contattando l’associazione Cineforum Labirinto all’indirizzo mail cineforumlabirinto@gmail.com o al numero 3407417350.