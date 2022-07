Anteprima della 6^ edizione del Premio Goffredo Parise

Venerdì 15 luglio alle ore 20,30 a Salgareda nella magica atmosfera del giardino della Casetta delle Fate in via Gonfo 4, Giovanni Bulian, Professore di Antropologia e Storia delle religioni del Giappone presso l'Università Ca' Foscari e Antonio Barzaghi, Direttore artistico del Premio Parise dialogano sul Paese del Sol Levante. Modera l'incontro Michele Coiro Assessore alla Cultura del Comune di Salgareda. Nel settembre del 1980 lo scrittore vicentino, su invito dell'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Boris Biancheri, si recò in Giappone dove trascorse più di un mese. Questa straordinaria esperienza, vero e proprio pellegrinaggio estetico, venne raccontata in una serie di articoli pubblicati dal Corriere della Sera tra il 1981 e l'anno seguente per poi essere raccolti nel libro L'eleganza è frigida, in quanto orfana della passione dei sensi.

L'incontro è un'occasione da non perdere, per conoscere attraverso un brillante dialogo aspetti poco esplorati della cultura e l'anima più segreta di un paese profondamente originale, unico, un vero e proprio pianeta sconosciuto. Una cultura, quella nipponica, che persiste pur all'interno di un mondo fortemente inserito nella modernità. Il reportage di Parise ci restituisce un Giappone visto come un luogo di sogno, di poesia. A ben guardare molto simile a Salgareda, a quel “piccolo Eden profumato di sambuco”, emarginato dalla grande rivoluzione antropologica che ha travolto il nostro paese, dove si nasconde “un relitto di casa, una sorta di fienile quasi invisibile” scoperto da Parise da poco tornato dall'inferno dell'Indocina, in un tardo pomeriggio del 1970.