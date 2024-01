Live rock e blues con Arianna Antinori

Arianna Antinori è considerata una delle più belle voci del panorama rock blues in Italia. Con il suo timbro potente e graffiante ha conquistato artisti, giornalisti e addetti ai lavori. Ama in maniera viscerale il rock, quel sano rock che ha saputo contaminarsi senza perdere identità e che affonda le sue radici nel blues, nel soul e nel rock’n’roll.



I suoi concerti sono pura energia rock in pieno stile Antinori, passando da cover internazionali dei Led Zeppelin, Janis Joplin, Beatles e molti altri, fino all'inserimento dei suoi due dischi "ariannAntinori" in lingua inglese e "Hostaria Cohen" per la prima volta un suo disco cantato in lingua italiana e prodotto dal produttore di fama internazionale Mauro Paoluzzi.



Arianna è nota per aver vinto il concorso "Cheap Thrills: You - inspired by Janis Joplin", nel febbraio del 2010, dove è stata " l'italiana" vincitrice del 1° premio a livello mondiale indetto via web dalla famiglia di Janis, Michael e Laura Joplin, come miglior interprete della celeberrima canzone "Mercedes Benz ".