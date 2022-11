Arte della recitazione - Corso di teatro per adulti (primo livello)

Vuoi superare una volta per tutte la timidezza?

Desideri scoprire chi c'è dietro la tua maschera?

Allora ti aspettiamo alla serata di presentazione gratuita del nuovo corso di recitazione per adulti (primo livello); proposto principalmente per chi non ha mai avuto esperienza di palcoscenico e desidera migliorare la propria capacità di relazionarsi ad un pubblico.



PRESENTAZIONE E PROVA GRATUITA

Lunedì 19 dicembre dalle 21 alle 23 presso il Piccolo Teatro Cordimunda, in Via Santa Bona Nuova 116 (TV)



PRENOTA IL TUO POSTO

Se desideri partecipare al corso di teatro “ARTE DELLA RECITAZIONE”, scrivi a info@strebenteatro.it oppure contatta il numero 392 1953869



________________





PRESENTAZIONE:

“ARTE DELLA RECITAZIONE” è un corso di teatro di primo livello rivolto agli adulti che desiderano imparare o affinare le proprie conoscenze e capacità interpretative.

Attraverso esercizi mirati, singoli o di gruppo, sarà possibile percorrere la strada che ogni attore compie al fine poi di giungere sul palcoscenico.

Saranno approfonditi e sviluppati i temi di uso del corpo, uso della voce e conoscenza del ritmo di scena utilizzati sia nella commedia che nel dramma.

Il corso di teatro vedrà inoltre la preparazione di uno spettacolo teatrale vero e proprio con conseguente saggio finale.

Saranno approfonditi i seguenti temi:

– Il riscaldamento dell’attore;

– Presenza scenica: imparare a gestire lo spazio e diventare un tutt’uno con il resto dell’ambiente scenico;

– Meccanismi di improvvisazione (con particolare accento sull’uso del corpo e dell’espressività);

– Gli oggetti di scena: come utilizzarli e come non diventarne schiavi;

– Maschera neutra: che cos’è, a cosa serve e come si usa;

– Quarta parete: cos’è e come si “rompe”;

– Esercizi pratici in scena;





A CHI E’ RIVOLTO

Il corso di teatro è rivolto a tutte le persone sopra i 18 anni che desiderano mettersi in gioco e scoprire qualcosa in più di loro stessi.

“Recitare non è essere emotivo. È essere capaci di trasmettere un’emozione”





DOCENTE E REGISTA

Sebastiano Boschiero



LUOGO

Piccolo Teatro Cordimunda

Santa Bona Nuova

Via Santa Bona Nuova, 116 – Treviso



GIORNO E ORARIO

I lunedì sera dalle ore 21 alle ore 23

(in caso di overbooking sarà creato un secondo gruppo per il mercoledì sera)



DURATA DEL CORSO DI TEATRO

19 incontri da 90 minuti ciascuno

Primo incontro lunedì 09 gennaio 2023

Ultimo incontro lunedì 29 maggio 2023

(Sono esclusi i seguenti giorni: 10/04/23 e 01/05/23)



SPETTACOLO FINALE

Sabato 10 giugno 2023

Luogo e ora da definire



CONTRIBUTO



(+ 15 € di tesseramento alla F.I.T.A.)