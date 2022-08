Artigianato Vivo - Edizione 2022

Artigianato Vivo e? un evento unico nel suo genere.

Una bottega a cielo aperto

Nei giorni della manifestazione ogni angolo del Paese si trasforma in una bottega a cielo aperto, dove le mani sapienti degli artigiani plasmano le materie prime in opere d’arte. Ci piace pensare che non tutti i mestieri scompaiano, che ci sia ancora qualcuno che crei opere uniche, le quali, grazie alla loro originalita?, non ci renderanno schiavi di un mercato convenzionale. Godetevi le passeggiate nei nostri borghi e lasciatevi trasportare con incanto e stupore: concedetevi attimi di pace, di gioia, di spensieratezza, assaporate a pieno l’Artigianato Vivo!

Esposizione

Durante la manifestazione ogni angolo si trasforma in una bottega. Vie, cortili, sale e piazze diventano uno scenario dove gli artigiani espongono le loro opere. Durante Artigianato Vivo è possibile trovare una grande partecipazione di artigiani coinvolti e migliaia di visitatori, attratti da questo magico mondo dei manufatti. Il risultato e? un festoso abbraccio alla storia, al saper fare tutto italiano e alla tradizione.

Vitalità entusiasta e gioconda

Le corti del paese, le sue vie, i portici, i selciati e le mura fanno da scenario a un continuo e indimenticabile susseguirsi di luci, suoni e colori. L’Artigianato Vivo, ripropone nel segno di un ritorno alle antiche consuetudini, la rivalutazione di quelle che un tempo, furono fruttuose attività delle genti di questi luoghi, non trascurandone l’aspetto ludico che gli appuntamenti “fieristici” hanno da sempre avuto. Si avverte l’emozione di trovarsi in un ambiente in cui si riscontra ancora una vitalità entusiasta e gioconda che rammemora e ripropone in forme moderne ciò che sono state in passato, orgoglio di queste genti, le pittoresche e varie attività artigianali.

Cultura

Artigianato Vivo è un’occasione per conoscere strade diverse e attente alla trasformazione sociale. Ospiti illustri partecipano ogni anno portando le loro conoscenze a disposizione di tutti, condividendo nuovi punti di vista attarverso una partecipazione attiva e dialoghi di interesse comune. Alcuni nostri ospiti sono stati: Toni Capuozzo, Paolo Crepet, Vittorio Sgarbi, Mauro Corona, Luca Sardella, Beppe Bigazzi, Gianni Fucci, Margherita Hack… solo per citarne alcuni.

Spettacolo

La Mostra si sviluppa in maniera articolata e completa, attraverso spettacoli, manifestazioni ed eventi collaterali. Nella splendida cornice di Cison di Valmarino, durante tutta la durata dell’evento, fanno da cornice momenti di spettacolo di varia natura, diffusi in diversi luoghi all’interno della manifestazione. Concerti, racconti e momenti dedicati ai più piccoli rendono l’intero evento un’esperienza unica nel suo genere.

Concorso

Il “Premio Artigianato Vivo” è il concorso che premia e valorizza i Mestieri e le Botteghe. Il concorso è un elogio del lavoro manuale, fatto con arte, intelligenza, sapienza e conoscenza. Ogni anno il concorso premia i vincitori osservando l’abilita? nella tecnica esecutiva e l’originalita? delle opere d’arte. Il concorso è un’occasione per osservare il costante rinnovamento delle tecniche espresse dagli artigiani, impegnati in modo diretto con strumenti propri nella creazione delle loro opere.

Cucina

Artigianato Vivo offre punti di ristoro lungo la manifestazione dove è possibile fermarsi a pranzo e cena per degustare piatti tipici. La manifestazione offre un ampio ventaglio di pietanze nostrane per soddisfare tutti i gusti, presso le Case Marian, il Parco Giochi San Francesco, Al Mazarol e al Cortivo Coch.