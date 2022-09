L'autunno tra i dolci Colli di Monfumo

Un percorso che, addentrandosi tra i dolci profili dei colli di Monfumo nella loro veste autunnale, ci condurrà alla scoperta di paesaggi meravigliosi. Ci incammineremo lungo un sentiero che, costeggiando le placide acque di un torrente, ci svelerà la parte più intima del borgo. Proseguiremo il nostro cammino tra i boschi fino ad arrivare al pittoresco Oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova. Passo dopo passo scopriremo molte curiosità sulla flora e fauna che popolano questi luoghi e sugli aspetti storici e culturali. Un’occasione per lasciarsi sorprendere da questo magico angolo di Monfumo tra i caldi colori autunnali.



RITROVO: Monfumo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 5.5 km

DIFFICOLTÀ: facile, dislivello positivo 130 m. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3qHlRiu

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3qHlRiu