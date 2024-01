Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner Live

La leggenda della chitarra jazz americana BARRY FINNERTY è tornato!

Conosciuto per il suo lavoro come musicista di turni e registrazioni per Miles Davis, i Crusaders, i Brecker Brothers, Hubert Laws e Ray Barretto, Barry è un prolifico compositore, tastierista, cantante, compositore, arrangiatore e anche autore di libri sull'improvvisazione musicale e di un romanzo semi-autobiografico.



Barry Finnerty Superbad Funk Machine è una vera e propria band blues funk che fonde nuove versioni di classici dei vecchi tempi e nuovi brani.





Luca Colussi alla batteria.