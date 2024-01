"Behind The Light" - Teatro Comunale Del Monaco

Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Dopo il successo di Moving with Pina e Jessica and Me, tutt’ora in tour, Cristiana Morganti dà vita ad un nuovo spettacolo, una riflessione sulla crisi di una coreografa e danzatrice durante e dopo la pandemia. Sabato 13 gennaio, alle ore 20.30, dopo il debutto padovano, l’artista italiana di base a Wuppertal torna sui palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto per animare con il suo nuovo assolo il Teatro Mario Del Monaco di Treviso nell’ambito del programma di “Calligrafie”, la rassegna di danza organizzata dal TSV assieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Tra disperazione ed ironia, Behind the Light è un racconto tragicomico, poetico e autobiografico che parte dal quotidiano per sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio.

Un atteso ritorno per la danzatrice simbolo del Tanztheatre di Pina Bausch, più volte nei cartelloni del Teatro Stabile del Veneto, che fin dalle prime battute conferma e rilancia, alla luce di una nuova maturità interiore, la grande ironia alternata a momenti di intensa poesia che sono la sua cifra distintiva. Una esplosione di energia, una confessione aperta e sincera.

Lo spettacolo, fortemente autobiografico, porta in scena una crisi familiare, professionale e intima, una sequela di eventi dall’effetto domino. E racconta, dalla pandemia alla crisi economica e di valori, uno dei momenti storici fra i più destabilizzanti della contemporaneità. Una “personale crisi globale” mostrata, presa in giro, aggirata, attraversata, evasa, superata grazie al potere rigenerativo dell’arte, urlata, sussurrata tra le lacrime. Quadri che vedono la protagonista recitare, danzare, cantare su una scena bianca e sospesa in cui irrompono, per dialogare con l’interprete, gli originali e raffinati video di Connie Prantera. Una confessione aperta, sincera, sofferente ma di un dolore mai autocompiaciuto, anzi immediatamente lenito dalla risata, anche di sé, assieme al pubblico.

Accompagnati da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam, alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano così momenti di danza e di parola, come l’irresistibile sfogo sui divieti stilistici che imbrigliano chi è cresciuto sotto la direzione di uno dei più grandi nomi della danza, Pina Bausch.

13 GENAIO ORE 20.30

TEATRO MARIO DEL MONACO - TREVISO

Behind The Light

coreografia, drammaturgia e interpretazione Cristiana Morganti

-

regia Cristiana Morganti, Gloria Paris

-

disegno luci Laurent P. Berger

creazione video Connie Prantera

assistente di prova Elena Copelli

-

datore luci Matteo Mattioli

audio/video Alessandro Di Fraia

-

produzione esecutiva Lisa Cantini

ufficio stampa e comunicazione Elisa Sirianni

-

produzione ATP Teatri di Pistoia - Centro di Produzione Teatrale, Fondazione I Teatri - Reggio Emilia, Théâtre de la Ville - Paris, MA Scène Nationale-Pays de Montbéliard

con il sostegno di Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

si ringrazia il Ministero della Cultura e della Scienza dello stato della Westfalia del Nord (Germania), Peter Kowald Gesellschaft / ORT e.V. Wuppertal, Francesca Della Monica

distribuzione per l’Italia Roberta Righi

durata 1h 10’ senza intervallo

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/838_827_behind_the_light