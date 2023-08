In bici lungo il Sile tra natura, ville e antichi mestieri

Un’escursione in bici alla scoperta dei suggestivi paesaggi lungo il Sile.

Seguendo le anse sinuose del fiume, entreremo in sintonia con un territorio la cui storia è legata a quella delle sue acque. Ci lasceremo trasportare indietro nel tempo, quando il Sile era un’importante risorsa idrica ed economica, fonte di sussistenza e di reddito, indispensabile ai lavori di tutti i giorni, necessario alla difesa e grande via di comunicazione.

Tra canne e alti falaschi, ammireremo i burci, grandi imbarcazioni che venivano usate per il trasporto delle granaglie. Relitti sprofondati e insabbiati di archeologia industriale, circondati da una natura rigogliosa, habitat ideale per numerose specie di uccelli e pesci.

Non mancheranno le meraviglie artistiche, come le numerose ville veneziane che incontreremo lungo il corso d’acqua, a volte nascoste tra il verde, altre volte più appariscenti.

Un itinerario che si sviluppa tra la lussureggiante vegetazione e che consente di cogliere la bellezza della natura ma anche di fare un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della storia e degli antichi mestieri legati al fiume.



RITROVO: Casale sul Sile (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione. Per chi desidera prenotare l’escursione con noleggio bici incluso ISCRIZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO. POSTI LIMITATI.



DURATA: 4 ore e mezza circa soste incluse.



TARIFFE: € 18 per gli adulti con bici propria, € 35 per gli adulti con noleggio bici (per quest’ultima opzione iscrizioni ENTRO IL 31 AGOSTO). € 12 per i bambini e ragazzi dai 10 fino ai 14 anni con bici propria, € 29 per i bambini e i ragazzi dai 10 fino ai 14 anni con noleggio bici (per quest’ultima opzione iscrizioni ENTRO IL 31 AGOSTO).



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, casco (facoltativo), kit foratura completo per chi ha la bici propria.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento (entro il 31 agosto per l’opzione con noleggio bici), a questo link: https://bit.ly/3s1fKJM

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3s1fKJM