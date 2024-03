Questo venerdì al Biblio di via Diaz, per la rassegna di concerti Blues and Soul, saranno protagonisti i CIUMBA ELECTRIC GUMBO, alias Luca Aliberti, Voce e chitarra, Vincenzo Barattin alla Batteria e Umberto Baggiano all’armonica. La prenotazione è consigliatissima allo 0422 270575. Non mancate