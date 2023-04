Caffè Alzheimer Pedemontano Itinerante: il programma

Nei comuni dell’area pedemontana tornano da aprile a novembre gli appuntamenti del “Caffè Alzheimer Pedemontano Itinerante”, organizzati dal Gruppo Prealpina – Residenze per Anziani di Cavaso del Tomba insieme alle Associazioni e ai Comuni del territorio e con il patrocinio dell’ULSS 2 Marca Trevigiana. Il servizio nasce per i familiari di persone affette da demenza ma si rivolge anche a volontari e professionisti del settore, nonché a quanti intendono avvicinarsi alle problematiche connesse al decadimento cognitivo, un fenomeno in costante crescita tra la popolazione, non solo anziana. Riese Pio X ospiterà il primo incontro venerdì 21 aprile alle 20 al Centro culturale “Casa Riese”, seguiranno poi gli incontri del 18 maggio a Loria, del 14 giugno a Castello di Godego, del 21 settembre a Vedelago, del 19 ottobre a Vidor, per chiudere il 16 novembre nuovamente a Riese Pio X.

Il “Caffè Alzheimer Pedemontano Itinerante” è un servizio nato nel 2011 su iniziativa del Gruppo Prealpina – Residenze per Anziani di Cavaso del Tomba e dell’Associazione Alzheimer OdV di Riese Pio X con il patrocinio dell’ULSS 2 Marca Trevigiana. A partire dal 2016, la rete di collaborazione territoriale si è ampliata e rafforzata attraverso il coinvolgimento di alcuni Progetti Sollievo, nello specifico - per quest’anno - quelli di Riese Pio X (Associazione il Sostegno Umanitario), Loria (Associazione Serenamente), Castello di Godego (Associazione Anteas Amici di Godego), Vedelago (Associazione ASAV Onlus) e Valdobbiadene (Associazione Centro del Sorriso).

Gli incontri ospiteranno esperti in grado di offrire informazioni sulla malattia, sui servizi disponibili, sulle modalità di comunicazione e relazione con i malati, su come comprendere, affrontare e gestire le manifestazioni comportamentali che spesso si associano alla malattia, e altro ancora. Ampio spazio sarà sempre dedicato a domande, riflessioni, dialogo e condivisione di vissuti, emozioni e strategie tra i partecipanti. A conclusione di ciascun appuntamento è previsto un rinfresco per consentire ai partecipanti di vivere un momento conviviale nel quale scambiarsi pareri e opinioni sulle diverse tematiche oggetto degli incontri.

Quest’anno il sipario sulla rassegna si aprirà con una novità: il 21 aprile alle 20 il Centro culturale “Casa Riese” di Riese Pio X (in Via Don Gnocchi 5) ospiterà uno spettacolo curato dal Gruppo “Confusi e Felici” a ingresso libero e gratuito. La compagnia teatrale si compone di ex caregiver e operatori della cura che, facendo tesoro della loro esperienza personale e professionale, racconteranno come poter comprendere meglio e far fronte alle sfide assistenziali e comunicative che la malattia porta con sé. Un modo per poter affrontare la tematica mettendo assieme una sana ironia di fondo con il racconto rispettoso di quelle che possono essere le fatiche e le difficoltà quotidiane.

Gli altri incontri, la cui partecipazione è sempre libera e gratuita, si svolgeranno dalle 17 alle 18.30. Di seguito il calendario 2023:

· Giovedì 18 Maggio: “Viandanti erranti. Come orientarsi tra i disturbi del comportamento: strategie e chiavi di lettura per situazioni complicate” – Loria, Via Campagna 46

· Mercoledì 14 Giugno: “Come l’alimentazione può aiutare sia a invecchiare bene che a favorire il benessere della persona malata di demenza” – Castello di Godego, Piazza XI Febbraio 8

· Giovedì 21 Settembre: “Aspetti etici e clinici sul fine vita: quali differenze tra limite alle cure, eutanasia, eccesso terapeutico, terapie di supporto e cure palliative” – Vedelago, Via Toniolo 2 (c/o Distretto Sanitario)

· Giovedì 19 Ottobre: “Le nuove sfide nell’ambito del decadimento cognitivo” – Vidor, Via Andrea Palladio (Centro Polifunzionale Pro Loco “La Vidorese”)

· Giovedì 16 Novembre: “Come prendersi cura della propria salute mentale sia un fattore protettivo rispetto allo sviluppo della demenza: diagnosi differenziali” – Riese Pio X, Via Schiavonesca 13

«Riparte un progetto a noi molto caro - dichiarano il Presidente Dott. Rodolfo Franceschetto e l’Amministratore Delegato Avv. Giuseppe Franceschetto - un servizio dedicato al territorio dove la stretta collaborazione tra i nostri professionisti e le Associazioni di volontariato ha contribuito nel generare un calendario di appuntamenti dedicati ad affrontare il tema della demenza e dell’invecchiamento a 360°».