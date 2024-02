L' A.S.D. "DAMASPORT RONCADE" organizza:

Il CAMPIONATO REGIONALE DI DAMA ITALIANA

Presso le sale Tintoretto e Giorgione del centro sociale di Roncade (TV) Piazza Donatori del Sangue

Valido per la classifica nazionale Elo-Rubele 50%

Partecipazione solo per i tesserati FID, per i dettagli contattare lorisscaggiante@gmail.com

Parteciperanno alcuni maestri, tra i più quotati in Italia



Fine torneo ore 17:30