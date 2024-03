Carnevalissimo Merlengo - 21^ sfilata in notturna dei carri allegorici

Sabato 9 marzo ritornano i giganti di cartapesta a Paderno e Merlengo.

Partenza ore 20.00 da Piazza Mercato a Paderno.

I carri sfileranno per via Cicogna, via Capitello, piazza Chiesa Merlengo, via Talponera, via Calcina, via Lavagetto, Piazza chiesa e ritorno a Paderno.

Vi aspettiamo numerosi!

In caso di maltempo la sfilata sarà annullata.