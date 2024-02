CartaCarbone, Susanna Tamaro presenta "Il vento soffia dove vuole"

Domenica 25 febbraio alle ore 18.30 Susanna Tamaro sarà ospite dell'evento speciale organizzato da CartaCarbone all'Auditorium Santa Caterina a Treviso per presentare, insieme al giornalista Maurizio Caverzan, il suo nuovo libro "Il vento soffia dove vuole" (Solferino Libri).

Leggiamo nel romanzo:

"Come esiste una scala di gradazione per i terremoti, così esiste una scala di gradazione per gli eventi stressanti, e in questa scala, subito dopo il lutto, viene il matrimonio. E in qualche modo il matrimonio lo è davvero, perché perdi una parte di te e non sai quale nascerà al suo posto."E ancora:"L'amore è o non è. Non ci sono possibilità intermedie. E se è, il suo dono è quello di far crescere nella stessa armonia tutte le realtà intorno.

L'amore sottoposto a leggi sindacali è destinato a fallire miseramente."C'è un ideale punto di partenza nel nuovo libro dell'autrice triestina:nella vita di ognuno di noi ci sono momenti in cui si sente il bisogno di prendersi una pausa e ripercorrere con calma, senza le continue incombenze quotidiane, le tappe della nostra esistenza. Così Chiara, una madre e una moglie alla soglia dei sessant’anni, approfittando dell’improvviso silenzio che avvolge la sua casa in collina, decide di scrivere tre lettere. Alla figlia adottiva e primogenita, ormai ventenne, alla seconda figlia naturale e al marito.

Con Il vento soffia dove vuole, a trent’anni da Va’ dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro torna con un romanzo epistolare, scritto con quel suo linguaggio semplice e diretto, frutto di una complessità risolta. È un viaggio dall’adolescenza alla maturità che mette al centro gli intrecci familiari e in cui, con voce originale, l’autrice tocca anche temi come l’adozione, l’aborto, l’eredità genetica, il rapporto tra i sessi e la marginalizzazione del maschio.La serata, dunque, sarà l'occasione per parlare del rapporto dell'autrice con la scrittura, del suo nuovo libro, del successo dei precedenti e dei temi affrontati ne "Il vento soffia dove vuole" che sono di scottante attualità.

Susanna Tamaro ha esordito con il romanzo “La testa fra le nuvole” (1989) e ottenuto un successo internazionale con “Va’ dove ti porta il cuore” (1994).

È anche autrice di libri per ragazzi come “Cuore di ciccia” (1992), “Il Cerchio Magico” (1995), “Tobia e l’angelo” (1998).

Ha pubblicato inoltre “Il tuo sguardo illumina il mondo” (2018), “Alzare lo sguardo” (2019), “Una grande storia d’amore” (2020), “Invisibile meraviglia” (2021), “Tornare umani” (2022) e le riedizioni di “La tigre e l’acrobata” (2022) e di “Un cuore pensante” (2023).I suoi libri hanno venduto milioni di copie in Italia e sono stati tradotti in tutto il mondo.