Mostra fotografica "Cats in Venice"

Una insolita Mostra Fotografica si inaugura a Pieve di Soligo, sabato 17 febbraio alle 17, in un incontro con l'autrice, Marianna Zampieri. In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, "Cats in Venice" regala un pomeriggio dedicato ai mici.

Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo. Marianna



La Mostra resterà poi aperta al pubblico fino al 6 aprile, presso la Biblioteca Comunale. Info: 0438. 985380