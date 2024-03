Cena tradizionale indiana

Giovedì 28 marzo alle ore 20:00 festeggiamo Holi, la festa indiana dei colori, con una cena tradizionale al Ristorante Maharaja di Treviso, in via IV novembre 80/a.



Holi è un'antichissima festa induista, molto sentita e celebrata in diversi Paesi orientali: segna l'inizio della Primavera e la vittoria del bene sul male!



Il costo della cena è di 35€ (acqua e caffè inclusi, bevande extra escluse), con il versamento della caparra di 10€ al momento dell'iscrizione presso Robe Turche.

Il numero di posti è limitato. Solo su prenotazione.



Info e prenotazioni:



robeturche@gmail.com - T. 3492604921