Chi si offre volontario?

Due appuntamenti nella sede di Alternativa Ambiente a Vascon di Carbonera, giovedì 15 e giovedì 22 febbraio (ore 18-19) dedicati a chi desidera conoscere le opportunità di volontariato a supporto delle attività della cooperativa, donando il proprio tempo e le proprie abilità secondo le sue specifiche esigenze e possibilità. Nel corso dei due incontri saranno presentate le tante attività in cui sono attualmente impegnati i volontari: dal sostegno nella gestione dell’orto-giardino sperimentale in accordo con gli operatori del comparto agricoltura ad attività “meno fisiche” connesse alla coltura dell’orto: conservazione e riproduzione semi, confezionamento e trattamento di erbe aromatiche e fiori eduli, realizzazione sali aromatici, manufatti etc. Ma includono anche attività di socializzazione concordate con gli educatori delle comunità di Ponte di Piave, Spresiano e Villorba (laboratori di attività manuali, passeggiate, gite etc.), affiancamento agli operatori in percorsi didattici-educativi, centri estivi ed altre attività per bambine/i e ragazze/i, così come delle persone svantaggiate che realizzano etichettatura e confezionamento dei prodotti di bioagricoltura sociale e del laboratorio di pasticceria di Colonia Agricola.



I volontari, inoltre, partecipano attivamente alla organizzazione di feste ed eventi speciali, a raccolte fondi, a mercatini e attività a scopo benefico, e possono anche realizzare piccole manutenzioni e lavori manuali secondo le loro abilità.



E sono ancora tante altre le iniziative che potranno essere avviate grazie alla collaborazione e alla creatività di nuovi soci volontari, che nel primo dei due incontri potranno brevemente conoscere la grande complessità di progetti e servizi della cooperativa.



Infatti, giovedì 15 febbraio (ore 18-19) saranno presentate la mission e le diverse attività di Alternativa Ambiente, inclusi i progetti – in corso e futuri – del gruppo volontari. E giovedì 22 febbraio (ore 18-19) gli aspiranti volontari saranno invitati a presentarsi per favorire l’orientamento secondo le loro motivazioni, disponibilità, competenze e capacità.



Quando e se ciascuno avrà individuato le attività cui vorrà offrire il proprio sostegno, sarà poi accompagnato dal supporto dei volontari e degli operatori soci della cooperativa affinché possa trovare modalità e ruoli opportuni perché diventi occasione di crescita, soddisfazione, relazione. E, perché no, di divertimento.



La partecipazione agli incontri è libera e non vincolante al servizio.



Gli incontri (per i quali è gradita l’iscrizione) si svolgeranno nella sala riunioni della sede di Vascon di Carbonera - via C. Callegari 32 (palazzina di fronte alla Bottega-Giardino).



Per iscrizioni e prenotazioni: 0422 350401 - info@cooperativa-alternativa.it