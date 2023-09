Da Chaplin al Grande Lebowski: quattro nuove lezioni di cinema con Cineforum Labirinto

Tornano da metà settembre, nella nuova location del Cinema Aurora di Treviso, le lezioni di cinema promosse dall'associazione culturale Cineforum Labirinto a cura del docente Marco Bellano (Università di Padova). Per quattro lunedì consecutivi "Anatomia di un film" (questo il titolo del corso) prporrà un'analisi di alcuni grandi capolavori del cinema partendo dalla visione di numerosi spezzoni e concentrandosi sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

Il corso

Prima lezione dedicata all'analisi di "Tempi moderni" (1936) di Charlie Chaplin, la malinconica satira del confronto tra l’umana fragilità e gli schiaccianti luoghi e tempi della società industriale, resa indimenticabile dall’esordio sonoro di Charlot con l’indimenticabile canzone senza senso interpretata da Chaplin, preparando la strada all’attuale e drammatico eloquio de "Il grande dittatore" e di tutto il seguito della sua carriera. Gli appuntamenti successivi saranno rispettivamente un tributo alla Nouvelle Vague con la commedia "Jules e Jim" (1962) di François Truffaut e al cinema di Sergio Leone con "C’era una volta in America", l’opera diretta nel 1984 con il quale il regista italiano ha consegnato alla storia del cinema una memorabile rappresentazione della mitologia popolare moderna degli Stati Uniti d’America. L’iniziativa si concluderà infine con una lezione speciale sul film "Il grande Lebowski" (1998), pellicola firmata da Joel ed Ethan Coen e divenuta un cult senza tempo grazie all’iconico personaggio del Drugo interpretato da Jeff Bridges. Il corso è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e appassionati che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica e la storia del cinema attraverso i capolavori di cinque maestri della Settima Arte.

Info utili

L’iniziativa si articola in quattro incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 18 settembre 2023, presso il Cinema Aurora, situato in via Sebastiano Venier 23 a Treviso. Il costo del corso è di 70 euro, con la possibilità di iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili contattando l’associazione Cineforum Labirinto all’indirizzo mail cineforumlabirinto@gmail.com o al numero 3407417350.