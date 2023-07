The Space Silea, estate al cinema con "Il Signore degli Anelli" e i film di Miyazaki

Cult movie senza tempo, film da riscoprire firmati da registi internazionali, capolavori d’animazione amati da intere generazioni di spettatori. Questa estate i grandi classici tornano sul grande schermo con The Space Cinema, in tutte le sale del circuito.

Si inizierà con la rassegna “Un Mondo Di Sogni Animati”, dedicata al premio Oscar per “La città incantata” Hayao Miyazaki e al suo Studio Ghibli, promossa dalla casa di distribuzione Lucky Red. Il primo appuntamento è con “Ponyo sulla scogliera” dal 6 al 12 luglio: una fiaba ecologista per piccoli e grandi con protagonista una pesciolina rossa che sogna di diventare umana per stare accanto al suo amico Sosuke, un bambino di cinque anni. Successivamente sarà la volta di “Kiki - Consegne a domicilio” (dal 13 al 19 luglio); “l castello nel cielo” (dal 27 luglio al 2 agosto); “Il mio vicino Totoro” (10 al 16 agosto); “Si alza il vento” (dal 24 al 30 agosto). Coloro che acquisteranno il biglietto online per il primo giorno di programmazione dei rispettivi film riceveranno in regalo un poster esclusivo.

Il Signore degli Anelli

The Space Cinema festeggia, poi, i cento anni di Warner Bros. riportando in sala “Il Signore degli Anelli”, nell’ambito della speciale programmazione “Back On The Big Screen”. Nei multisala del circuito saranno proiettati tutti e tre i capitoli dell’amatissima saga fantasy diretta da Peter Jackson e tratta dai libri di J.R.R. Tolkien, a partire da “Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello” (dal 10 al 12 luglio). Il primo episodio delle avventure del giovane hobbit Frodo Baggins - vincitore di quattro Oscar e con un cast stellare, composto da attori come Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Liv Tyler e Sean Bean - sarà seguito da “Il Signore degli Anelli - Le Due Torri” (dal 17 al 19 luglio) e “Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re” (dal 24 al 26 luglio). Le prevendite sono aperte e per l’acquisto dei propri biglietti online basta visitare il sito ufficiale di The Space Cinema.